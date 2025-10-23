Wolverhampton vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 26 de octubre, Burnley visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Burnley

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Sunderland. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley llega triunfante luego de ver caer a Leeds United con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 9 veces.

Burnley atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 5 PP).

Peter Bankes es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 17 Burnley 7 8 2 1 5 -6 20 Wolverhampton 2 8 0 2 6 -11

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Fulham: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas

Horario Wolverhampton y Burnley, según país