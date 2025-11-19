Suscribirse

Wolverhampton vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Crystal Palace se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 22 de noviembre a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Anthony Taylor.

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 22 de noviembre, Crystal Palace visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Crystal Palace

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Chelsea. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Crystal Palace y Brighton and Hove, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace se impuso por 4 a 2.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (4 PG - 5 PE - 2 PP).

Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
10Crystal Palace17114525
20Wolverhampton211029-18

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Leeds United: 21 de diciembre - 09:00 horas

Horario Wolverhampton y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

