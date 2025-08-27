Fútbol - Inglaterra - Premier League
Wolverhampton vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League
Everton se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Michael Oliver.
A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 30 de agosto, Everton visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Everton
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Bournemouth.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton llega triunfante luego de ver caer a Brighton and Hove con un marcador 2-0.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).
Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Liverpool
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|8
|Everton
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|19
|Wolverhampton
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Brighton and Hove: 5 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 09:00 horas
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas
Horario Wolverhampton y Everton, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas