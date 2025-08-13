Wolverhampton vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Los Citizens debuta ante Wolves el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Premier League. El choque comenzará a las 11:30 horas y será en el Molineux Stadium.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester City?

El tan esperado duelo por Manchester City, el Derbi de Manchester ante Manchester United, llegará en la fecha 4. Jugarán este importante partido el 14 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Bournemouth: 23 de agosto - 09:00 horas

Fecha 3: vs Everton: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 08:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Tottenham: 23 de agosto - 06:30 horas

Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 08:00 horas

Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Wolverhampton y Manchester City, según país