Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

En la previa de Wolverhampton vs Manchester City, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 16 de agosto desde las 11:30 horas en el Molineux Stadium. El árbitro designado será Jarred Gillett.

DataFactory .

13 de agosto de 2025, 1:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los Citizens debuta ante Wolves el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Premier League. El choque comenzará a las 11:30 horas y será en el Molineux Stadium.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester City?

El tan esperado duelo por Manchester City, el Derbi de Manchester ante Manchester United, llegará en la fecha 4. Jugarán este importante partido el 14 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia
3. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Bournemouth: 23 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Everton: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 08:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Tottenham: 23 de agosto - 06:30 horas
  • Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Wolverhampton y Manchester City, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edwin Cardona dio la cara tras errar dos penales en Copa Libertadores: lanzó sablazo a periodistas

2. Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso

3. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

4. YouTube estrena en Estados Unidos su nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

5. Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.