Wolverhampton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Manchester United se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el lunes 8 de diciembre a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

DataFactory .

5 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Manchester United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Manchester United

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Nottingham Forest. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 10 goles, sin lograr marcar en el arco contrario.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Manchester United y West Ham United, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 4 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3314103120
2Manchester City281491416
3Aston Villa27148336
8Manchester United22146441
20Wolverhampton2140212-22

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas

Horario Wolverhampton y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

