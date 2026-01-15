Wolverhampton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 18 de enero, Newcastle United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Newcastle United

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Everton. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United llega triunfante luego de ver caer a Leeds United con un marcador 4-3. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 5 PE - 7 PP).

Samuel Barrott es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 6 Newcastle United 32 21 9 5 7 5 20 Wolverhampton 7 21 1 4 16 -26

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas

