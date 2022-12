Mundial Qatar 2022 | La lista de selecciones que decepcionaron a los aficionados.

El Mundial Qatar 2022, así como ha dejado grandes sorpresas, también los aficionados al fútbol han sido testigos de varias decepciones.

Llegaron los octavos de final y varias figuras del balón se perdieron esta fase luego de disputarse los últimos dos juegos de la fase de grupos.

Una de las selecciones que prometía mucho, pero que fue eliminada por Senegal fue Ecuador. “Es un golpe muy duro, una frustración muy grande”, reconoció su seleccionador, Gustavo Alfaro, quien estudia incluso ponerle fin a su carrera.

“Lamentablemente, no se dio el pase a la segunda ronda, por eso el dolor que todos tenemos, que Ecuador debe tener por quedar afuera de Qatar 2022″, el cuarto Mundial al que asistía en su historia. De todas formas, aseveró el entrenador argentino, Ecuador “no debe perder de vista la camada de estos chicos, una generación muy joven que está adquiriendo experiencia que le servirá en el futuro”.

“No tengo ninguna duda de que tendrán su revancha”, añadió. La Tricolor perdió 2-1 con Senegal en el estadio Khalifa International y terminó en tercer lugar del Grupo A, con cuatro puntos, detrás de los campeones de África (5) y de Países Bajos.

Ismaila Sarr a los 42 minutos adelantó a Senegal de tiro penal, pero la oncena sudamericana igualó a los 68 minutos por intermedio de Moisés Caicedo. Dos minutos después, el capitán senegalés, el defensa central del Chelsea inglés Kalidou Koulibaly, anotó el tanto de la victoria de los Leones de la Teranga.

De esta manera, Ecuador se marchó del Mundial con un triunfo ante Qatar (2-0), un empate contra Países Bajos (1-1) y la derrota ante los campeones de Africa. Según Alfaro, Ecuador quedó eliminado por esos “pequeños detalles que marcan grandes diferencias, que nos privan de seguir en el Mundial”.

La figura de Ecuador, que muchos querían seguir viendo en el Mundial Qatar 2022, es el delantero Enner Valencia, quien se despidió de esta competencia con 3 goles.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's Enner Valencia appeals to referee Clement Turpin after he awarded a penalty kick to Senegal REUTERS/Jennifer Lorenzini - Foto: REUTERS

Los amantes del fútbol también se perdieron de seguir viendo en las canchas de Qatar al jugador Gareth Bale, quien quedó eliminado con su selección Gales.

“Seguiré adelante tanto como pueda y mientras me quieran. Es un momento difícil ahora, pero tenemos una fase de clasificación para la Eurocopa que comienza en marzo y tenemos algunos meses para alejarnos del fútbol internacional ahora, lo que obviamente es decepcionante”, señaló Bale a ‘BBC Sport’ tras la derrota ante Inglaterra.

El de Cardiff reconoció que estaban “decepcionados”, pero también “orgullosos” de haberse clasificado para una Copa del Mundo. “Por supuesto, nos hubiera encantado haber superado al grupo, pero el fútbol es difícil. Los equipos pasan por buenas y malas rachas y no cumplimos con nuestras expectativas en este torneo”, subrayó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v Iran - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 25, 2022 Wales' Gareth Bale in action with Iran's Ehsan Hajsafi REUTERS/Dylan Martinez - Foto: REUTERS/Dylan Martinez

“Pero hemos obtenido una gran experiencia y, en el futuro, debemos ver qué tan lejos hemos llegado. Si nos hubiera preguntado hace dos años si estaríamos en el Mundial, todos nos hubiéramos pellizcado. Es decepcionante salir, pero todos saldremos de ese vestuario con la cabeza en alto y orgullosos los unos de los otros”, sentenció.

La selección de Bélgica también se perdió de la fase de octavos de final del Mundial Qatar 2022. Tras la derrota, su entrenador, Roberto Martínez, dejó el puesto.

“Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender”, declaró el técnico español, al frente del equipo belga desde 2016, en conferencia de prensa.

Martínez afirmó que su equipo se va del Mundial con “la cabeza alta”, tras ser eliminado en la fase de grupos.

El equipo, que ocupa el segundo puesto en el ranking mundial, desperdició varias ocasiones clarísimas en las botas de Romelu Lukaku en el segundo tiempo y deja el torneo habiendo anotado un solo gol en sus tres partidos del grupo F.

De otro lado, su estrella, Kevin de Bruyne, generó polémica por su pensamiento respecto al futuro de su selección en la cita mundialista.

En la previa para el partido entre Bélgica y Marruecos, el volante belga hacía parte de una conferencia de prensa en la que confesó que su selección no tiene oportunidad de ganar el Mundial.

“No hay ninguna chance de que ganemos la Copa del Mundo. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Somos demasiado viejos. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave”, sentenció la figura belga.

El belga Kevin De Bruyne saluda a los hinchas al término del partido contra Canadá en la Copa del Mundo, en Doha, Qatar, el miércoles 23 de noviembre de 2022. (AP Foto/Martin Meissner) - Foto: AP

Entretanto, lo que parecía ser un partido tranquilo para Uruguay, con victoria sobre Ghana, terminó siendo una ‘pesadilla’ por cuenta de la sorprendente victoria de Corea del Sur frente a Portugal, líder del grupo H.

Los charrúas hicieron la tarea en el primer tiempo, rompiendo además con el antirécord de ser el único equipo de los 32 participantes que no había marcado un solo gol hasta ahora. Giorgian De Arrascaeta, volante de Flamengo, fue el encargado de marcar los dos tantos uruguayos, el primero tras una gran jugada de Luis Suárez al 26′.

El pistolero, que llegaba en polémica por lo sucedido en Sudáfrica 2010, remató dentro del área y el rebote del arquero ghanés le quedó en la cabeza al ‘10′ para que la mandara a guardar sin oposición.

Al 32′ llegó la segunda dosis uruguaya, otra vez gracias a De Arrascaeta. El talentoso mediocampista recibió entrando por el costado izquierdo y definió cayéndose para vencer la resistencia de Ghana, que para ese punto ya dejaba espacios en busca de un empate rápido que nunca llegó.

Y es que los africanos habían podido evitar todo ese sufrimiento si André Ayew hubiera marcado el penal cruzando la barrera de los 20 minutos. Pero Rochet atajó y allí cambió toda la narrativa del partido, que todavía guardaba más sorpresas para el final, porque en el segundo tiempo Corea del Sur le remontó 2-1 a Portugal y eliminó a Uruguay, aun cuando había hecho la tarea para vencer (2-0) a Ghana.

A Uruguay no le faltó nada en este partido. Trabajó desde el primer minuto por neutralizar la velocidad de los ghaneses y explotar sus propias cualidades, aprovechando que De Arrascaeta estaba en una noche inspirada, acompañado del espíritu guerrero de Suárez, Federico Valverde y un Darwin Núñez, al que le faltó poco para marcar su primer tanto mundialista.

El primer tiempo tuvo sonrisas y celebración en las tribunas, gracias un equipo que parecía encaminado a clasificar, una vez más, a los octavos de final de un Mundial. Pero en el segundo tiempo todo cambió y ni siquiera fue por los cambios, sino por una situación que nadie tenía en las cuentas: que Corea le diera la vuelta al partido frente a Portugal.

Suárez, que ya se encontraba sentado en el banquillo, enmarcó lo que fueron esos minutos de nerviosismo por la noticia del segundo gol coreano. Hee-chan marcó al 90+1, sentenciando que Uruguay necesitaba un gol más para superar la diferencia de gol.

Fueron más de 8 minutos de reposición los que añadió el juez, una prórroga al sufrimiento que se convertiría en lágrimas cuando llegó el pitazo final. La amarga victoria 2-0 quedará solo en el recuerdo porque la reacción de Suárez fue romper en llanto, mientras otros de sus compañeros fueron a insultar a la terna, entre ellos Jose María Giménez, Diego Godín y Rodrigo Bentancur.

AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 02: Luis Suarez of Uruguay on the bench after substitution during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H match between Ghana and Uruguay at Al Janoub Stadium on December 02, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Richard Sellers/Getty Images) - Foto: Getty Images

Igualmente, La selección mexicana de fútbol puso fin a su historia en el Mundial de Qatar 2022, con una pálida victoria ante Arabia Saudita, que no le bastó para hacerse con el segundo lugar del grupo C. Con la derrota de Polonia ante Argentina, los ‘manitos’ necesitaban ganarle a su similar árabe por una diferencia de más de dos goles, algo que no ocurrió y que los dejó afuera de la cita orbital.

En un duelo vibrante, México se llevó los tres puntos con un marcador de 2-1. Por momentos, los centroamericanos necesitaron de un gol suyo o de Argentina en el otro duelo para instalarse en los octavos de final. Sin embargo, esto no sucedió y, por el contrario, terminaron encajando un gol sobre los últimos minutos, despidiéndose de toda posibilidad en un Mundial malo para ellos.

Después de esto, en rueda de prensa, el técnico argentino Gerardo Martino dijo adiós a su puesto como seleccionador, donde fue muy criticado por hinchas y periodistas de ese país.

“Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable”, señaló Martino tras el duelo con Arabia. “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, agregó poniendo fin a su historia con México.

Uno de los protagonistas de esta Selección fue su arquero Memo Ochoa, todo porque atajó un decisivo penalti que le permitió a su equipo sobrevivir a una pérdida que era inminente y así mantener un empate. Consolidó su talento y su fama con la atajada que le hizo al riflazo que propinó el delantero polaco Robert Lewandowski en el encuentro entre México y Polonia, equipos que integraban el grupo C.