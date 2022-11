Robert Lewandowski corrige a periodista argentino por unas supuestas declaraciones sobre Lionel Messi

Robert Lewandowski es sin duda una de las grandes estrellas que estarán presentes en esta edición del Mundial que de llevara a cabo en Qatar desde este domingo 20 de de noviembre, una fecha inédita para las justas que unen al planeta fútbol.

El delantero polaco que milita en el FC Barcelona de España, protagonizó este viernes 18 de noviembre una situación muy particular que llamó la atención a los presentes en una rueda de prensa, previo a la inauguración del Mundial de fútbol.

En medio de las preguntas realizadas por los periodistas, un reportero argentino le cuestionó sobre si se acercaría a Lionel Messi para aclarar su situación luego de unas supuestas palabras que el mismo delantero polaco habría hecho sobre el jugador argentino y el Balón de Oro.

Ante ello, el delantero del Barcelona mantuvo su postura y reiteró que esto jamás sucedió, tal cual como ya lo había expresado antes.

”Entre Messi y yo está todo bien, nunca hemos tenido ningún problema, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué tendría que decirle nada del Balón de Oro cuando nos saludemos?”, explicó el polaco y agregó que “¿Cuándo y dónde he dicho yo eso?”.

Al ves esta respuesta, el periodista argentino insistió: “Contaste que Messi había dicho que merecías el Balón de Oro 2021 pero que luego no te voto”. Ante esta nueva premisa del comunicador y con el mismo tono de respeto, Robert Lewandowski señaló que “quizás leíste en Instagram que alguien dijo eso pero yo no fui, desde luego”, concluyó el delantero.

Lewandowski se une a Ucrania por guerra con Rusia

El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski recibió un brazalete de capitán con el color amarillo y azul de manos del exjugador ucraniano Andriy Shevchenko, a quien ha prometido que “llevará los colores de Ucrania” en el Mundial de Qatar en los partidos con la selección de Polonia.

“Llevaré los colores de Ucrania al Mundial. Como jugador y como hombre, apoyo la paz y creo que estos gestos simbólicos son importantes”, explicó Lewandowski tras su encuentro en el Estadio Nacional de Varsovia con el ganador de la Liga de Campeones con el Milan italiano en 2003 y ‘Balón de Oro’ en 2004.

El atacante azulgrana destacó la necesidad de utilizar el “poder del deporte” para el bien. “Voy a llevar el brazalete de Andriy al Mundial de noviembre como recordatorio de que el pueblo ucraniano no está solo y no está olvidado. Significa mucho para mí estar aquí con Andriy, un futbolista y un hombre que ha utilizado su voz y su plataforma para influir en un cambio positivo”, añadió.

En febrero, días después de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, Lewandowski presionó para que se aplazara el partido internacional de Polonia contra Rusia. Cuando volvió a saltar al campo con el Bayern de Múnich, sus compañeros llevaron brazaletes negros en honor a las víctimas de la invasión.

Además, el capitán del Bayern por aquel entonces lució un brazalete con los colores de Ucrania. Desde entonces, ha sido un aliado constante de Ucrania, mientras que Shevchenko ha viajado por Europa reuniéndose con deportistas, órganos de gobierno, políticos y refugiados para poner de manifiesto los problemas que ha causado la invasión.

“Para mí, el brazalete de capitán es un símbolo de liderazgo, fuerza y pasión por tu país. Quiero pasarle este brazalete a Robert para agradecerle su apoyo, su voz y su plataforma para apoyar a mi país y pedir la paz”, apuntó el ucraniano.

“Desde que empezó la guerra, he podido volver a representar a mi país y he visto a deportistas de todo el mundo utilizar su plataforma para apoyar a las víctimas de la invasión de Ucrania”, añadió Shevchenko, quien agradeció el acto de solidaridad de Lewandowski. “Lo que he visto es la prueba de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo”, finalizó.