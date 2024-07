¿Pueden despedirlo por Zoom o chats durante la pandemia?

Zoom y otras plataformas de videollamadas se han convertido en una herramienta esencial en el confinamiento. Por su intermedio, los ciudadanos del mundo han logrado convocar reuniones de trabajo, verse con sus familiares, hacer fiestas virtuales, seguir sus estudios y recibir atención médica.

Bird, la empresa de alquiler de scooters con sede en Santa Mónica, California, también utilizó la plataforma para despedir a 406 empleados. La videollamada duró menos de dos minutos.En Colombia, hasta el momento, no se ha conocido un caso similar en medio de la pandemia. Pero sí han salido a la luz denuncias de ciudadanos a quienes sus empleadores les terminan los contratos por canales telefónicos o digitales. Lea también: Trabajadores denuncian presuntos despidos masivos de H&M en Colombia En Colombia no es ilegal utilizar este tipo de medios para comunicar al trabajador la terminación de su contrato. Pero el contexto actual ha puesto a las empresas a pensar, entre otras cosas, en la forma más acertada de informar estas decisiones. Expertos aseguran que las empresas usan esas plataformas, principalmente, por el confinamiento que impide el encuentro físico para notificar estas decisiones.En primera medida, señalan que los colombianos deben tener claro que la pandemia no constituye justa causa para finalizar un contrato en el país. Eso no quiere decir que la empresa, en medio de la emergencia sanitaria, no pueda despedir a uno o varios empleados por argumentos como los estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo.