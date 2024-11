Repito, milagros no va a haber. Es decir, los colombianos no nos vamos a volver solidarios ni vamos a salir de esta con un contrato social, de la misma manera que el mundo no se va a convertir en un lugar irrigado por el sentimiento de la empatía en donde los enemigos de antes se darán la mano.

Para comenzar, el dueño de Colombia no se va a volver generoso con el coronavirus. Eso no va a pasar. La donación de 80.000 millones de pesos –aproximadamente 20 millones de dólares– que hizo Luis Carlos Sarmiento para ayudar al Gobierno colombiano en la guerra contra el coronavirus lo prueba. Según Forbes, Sarmiento tiene 9.000 millones de dólares de patrimonio propio, con lo cual se puede concluir que la donación equivale a tan solo el 0,22 por ciento de su patrimonio.

Tampoco los bancos se van a volver compasivos con los deudores cuando ya se vuelvan morosos, pese a que el sector financiero fue el que más utilidades sacó en los años anteriores. Solo el Grupo Aval, que tiene la mayor participación de mercado, produjo el año pasado utilidades netas aproximadamente por 3,1 billones de pesos y Bancolombia por cerca de 3,2 billones, según el diario La República.

Me puse en la tarea de preguntar en ambos lados cómo iban a repartir esos dividendos, porque me parecía un contrasentido que en medio de esta crisis se estuvieran repartiendo sus utilidades cuando hay gente sin trabajo que se está viendo a gatas para cumplir con los bancos. Me respondieron que decidieron reservar algo más de la mitad de sus utilidades para crear un colchón con el propósito de enfrentar mejor la crisis que se avecina y que solo repartieron el remanente. Sin duda esta vez tomaron la decisión correcta, pero el hecho de que no se hayan repartido este año todos los dividendos no salda la deuda que los bancos grandes tienen con el país.