La decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo implica un tsunami político en el país, al ser la primer vez que se dicta una medida de este tipo contra un exjefe de Estado colombiano, sino que puede enrarecer aún más el ambiente en el Congreso. Se podrían complicar las iniciativas de origen gubernamental, que ya no contarían con el apoyo en bloque del Centro Democrático, partido que se decía tenía algunas divisiones y que tal vez no tendría la misma disciplina parlamentaria al no contar con su jefe máximo.

En ese escenario, lo urgente podría volver a robarle espacio a lo importante. Las prioridades actuales del país demandan un compromiso con el ajuste fiscal, el aumento en el recaudo de impuestos y la modificación del contrato laboral. La decisión de la Corte podría rebarajar las prioridades en el Legislativo. El problema es que ello tendría impactos muy negativos en la actividad económica, así como en la imagen del país ante las calificadoras de riesgo, las cuales están pendientes de las futuras reformas y del impacto que puedan tener para recuperar el rumbo de crecimiento del país.