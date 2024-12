El mercado de deuda pública tiene una importancia estratégica en la economía, ya que permite el fondeo del Estado, pero también sus títulos hacen parte estructural de los portafolios de inversionistas como los fondos de pensiones y las aseguradoras, siendo, teóricamente los títulos de menor riesgo en el mercado local. Pero como es de esperar ante el efecto transversal que ha tenido el coronavirus en los mercados financieros externos y locales los títulos de deuda púbica llamados TES no se salvan.

Gráfico 2. Elaboración propia. Datos Bloomberg

Este movimiento no se dio solamente para estos títulos, como puede verse en el gráfico 2, si no para todas las referencias en la curva de bonos en pesos. En general se puede ver cómo toda la curva para el 19 de marzo se ha desplazado hacia arriba, sin embargo, no lo ha hecho de la misma forma sino de una forma mucho más pronunciada para los títulos con vencimientos mayores a cinco años, este movimiento se denomina “empinamiento”. Este comportamiento de la curva nos muestra dos cosas, la primera es que todas las tasas yield de los TES denominados en pesos han subido desde el principio del año, lo que implica caídas de precios ocasionadas por las ventas. La segunda y quizás aún más relevante es que este impacto es mucho más marcado para los títulos de largo plazo por encima de 5 años.

Otro elemento que soporta también el argumento que les mencioné antes sobre la percepción de riesgo, es el comportamiento del CDS spread que es la prima de riesgo asociada a un Credit Default Swap un derivado financiero que permite cubrir el impago de bonos, en este caso bonos de diez años de Colombia. Para el caso nuestro, el bono a diez años sería el de vencimiento a septiembre de 2030, y su CDS spread ha mostrado un aumento similar al de los mismos bonos pasando de 152 puntos básicos a un máximo de 415 en un periodo de tiempo similar, lo que muestra que también aumentó de forma drástica el costo por cubrirse de nuestro riesgo de incumplimiento.

Un comparativo interesante en la región para Colombia es México, que parte de niveles similares pero cuyo máximo se mantiene en 352, lo que es 63 puntos básicos por debajo de Colombia, esto muestra una mayor percepción de riesgo sobre nuestro país. Este crecimiento se mucho más parecido en su magnitud al de Brasil que pasó de 189 a 440. Por lo que es claro que es un efecto regional de mercados emergentes este aumento de percepción, tal y como mencionaba en una de mis columnas anteriores cuando se presentan situaciones extremas a todos los emergentes de la región el riesgo lo perciben en bloque.