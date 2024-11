El próximo sábado, Colombia vivirá su tercer día sin IVA, una medida de exención tributaria que busca reactivar la economía y mejorar el consumo tras el impacto negativo derivado de la pandemia del coronavirus.

Además, el 27 de noviembre tendrá lugar el Black Friday, otra fecha en la que los consumidores podrán encontrar descuentos y en la que el comercio electrónico será protagonista.

La compañía ACH Colombia, especializada en Servicios Operativos de Información (SOI), Pagos Seguros en Línea (PSE) y Gestión Integral para Pagos en Línea (Pasarela PSE), ha definido algunas recomendaciones a tener en cuenta por parte de los compradores.

Por ejemplo, aconseja realizar las compras en páginas web de comercios conocidos y confiables que estén autorizados para desarrollar comercio electrónico y que cuenten con todos los prototipos de seguridad online.

En segundo lugar, recomienda comprar aquellos productos que se necesiten y no excederse en gastos innecesarios que generen deudas, como tampoco realizar compras a través de terceros.

Por último, ha señalado que es importante que los usuarios validen con anticipación las claves de pago para evitar inconvenientes al momento de realizar la compra.

Ciberseguridad

De acuerdo con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, en el marco de la pandemia del coronavirus, el hurto a través de medios informáticos se ha convertido en una tendencia creciente en un contexto cada vez más digitalizado.

Las prácticas de ciberataques más comunes tienen que ver con la difusión de software malicioso para obtener claves bancarias y datos personales de los cibernautas.

Por eso se recomienda usar servicios como el Botón de Pagos PSE, que garantiza no revelar información del comprador a ningún tercero. Además, no es aconsejable enviar dinero por adelantado a personas que no sean conocidas.

Según el Centro Cibernético, el mayor incremento en delitos de este tipo se ha evidenciado en la suplantación de sitios web, es decir, la implementación de portales falsos para apoderarse de información bancaria de los usuarios, por lo que es fundamental verificar que las transacciones se hagan desde los portales oficiales de los comercios.

Finalmente, se recomienda revisar las calificaciones individuales del sitio web, usar preferiblemente tarjetas de crédito para una mayor protección, no confiar en ofertas o descuentos sospechosos y hacerle seguimiento a la cuenta bancaria personal para detectar actividades inusuales.