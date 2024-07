Documentales imperdibles en streaming con el foco en los retratos de familia

Al comienzo, este parece ser un documental más de esa tradición estadounidense fundada por Errol Morris de gente excéntrica repasando sus historias de vida con toques de humor y de absurdo. Todo comienza cuando un tipo llega a estudiar a la universidad en los años setenta y todo el mundo lo saluda como si lo conociera. Le parece raro y eventualmente descubre que tiene un hermano gemelo que desconocía. Luego aparece un tercero y los trillizos se convierten en figuras emblemáticas de la vida nocturna neoyorquina, invitados a muchos programas de televisión, socios en un restaurante y amigos entrañables. Pero cuando pasa el furor de su historia extraña, periodistas con preguntas más incisivas comienzan a remover el caso y surgen preguntas mucho más difíciles no solo sobre las diferencias entre estos tres hombres y las tensiones entre la naturaleza y la crianza, sino sobre las razones de su separación inicial.

Disponible en iTunes/Google Play/HBO Go

Three Identical Strangers- Muy buena

Padre, soldado, hijo - Muy buena

Directoras: Leslye Davis y Catrin Einhorn

País: Estados Unidos Año: 2020

Duración: 99 min. Disponible en Netflix

Este documental producido por The New York Times me recordó uno de esos artículos de largo aliento, serios e impecablemente investigados que salen en su revista dominical. El documental entra en contacto con su personaje central en 2010, cuando es un soldado del Ejército estacionado en Afganistán, con dos hijos pequeños que ve en vacaciones o cuando está de permiso. Luego sigue a toda la familia a lo largo de casi diez años, detallando toda clase de altibajos: desde una herida en una misión, hasta un nuevo romance y la maduración de los muchachos, que deben comenzar a pensar qué quieren hacer con su vida. Más que un ejercicio de patriotismo irreflexivo, es un retrato cuidadoso de cómo los valores se transmiten entre padres e hijos y el costo que tiene a nivel humano esa ‘guerra al terror’ que se declaró en 2001 y que continúa hasta hoy.