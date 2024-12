Con decreto publicado, qué se puede hacer y qué no a partir del 1 de septiembre

Este miércoles en horas de la mañana se conoció un decreto de la Alcaldía de Bogotá en la que se especifica todo lo que se podrá hacer y lo que no en el marco de esa nueva realidad. Sin embargo, esa normativa, que pasó a revisión del Ministerio del Interior, quien tendrá la última palabra, no podrá regir desde este jueves 27 de agosto, sino desde el primero de septiembre.

Así lo ratificó el viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien señaló que una cosa son los decretos que vienen rigiendo hasta la fecha, pero otros son los que deben entrar en vigencia a partir del próximo martes. En el caso a nivel nacional, el Gobierno ya expidió el decreto con nuevas medidas que regirán desde el primero de septiembre hasta el primero de octubre. En la normativa quedó establecido que, entre otras cosas, las iglesias y restaurantes podrán operar; además de que alcaldes podrán solicitar el inicio de planes piloto para consumir bebidas embriagantes en establecimientos.

Por un lado, la alcaldesa López ha insistido en que las iglesias no podrán operar en la capital del país por el alto número de contagios de coronavirus y en el borrador del decreto que dio a conocer este jueves estableció la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1º de septiembre de 2020, hasta las once y cincuenta y nueve horas (11:59 p.m.) del día 31 de diciembre de 2020.