El marketing debe superar las etiquetas generacionales, plantea Ipsos en su más reciente estudio

Su estudio destaca que factores como el precio, la calidad y los momentos vitales influyen más en las decisiones de compra que la edad de los consumidores.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 7:45 p. m.
Compra tiendas almacenes
Marketing digital (imagen de refernecia) | Foto: Adobe Stock

En un contexto de transformaciones demográficas globales, una nueva investigación de Ipsos titulada Generational Marketing: Breaking Free from Stereotypes advierte sobre las limitaciones de diseñar estrategias de marketing basadas únicamente en etiquetas generacionales como Gen Z, Millennials, Gen X y Baby Boomers. El análisis, sustentado en datos del estudio Ipsos Global Trends 2024, incluye la opinión de 50.000 personas en 50 países.

De acuerdo con el informe, los consumidores, sin importar su edad, priorizan el precio y la calidad al momento de comprar. En Estados Unidos, el 82 % considera el precio como el principal factor de decisión y el 80 % valora la calidad. A nivel global, ocho de cada diez personas creen que una marca puede apoyar una causa social y, a la vez, ser rentable.

El estudio indica que los hábitos de consumo se ven más afectados por los momentos de vida que por la edad cronológica. “El marketing necesita dejar de hablarle a estereotipos y empezar a hablarle a personas”, afirmó Emmanuel Probst, Senior Vice President Brand Health Tracking en Ipsos.

Entre los hallazgos, se destaca que los menores de 40 años muestran interés en marcas con valores sociales, pero al comprar priorizan el precio y la calidad. En los mayores de 60, Ipsos identifica cuatro perfiles con necesidades distintas, lo que refleja la diversidad dentro de una misma generación.

Simon Atkinson, Chief Knowledge Officer de Ipsos, señaló: “Los consumidores no quieren que los definan por una etiqueta generacional. Quieren sentirse vistos y escuchados”. El informe concluye que el futuro del marketing será “sin edad”, centrado en valores universales como la empatía, la confianza y el valor tangible.

