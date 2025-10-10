La apuesta de Burger King de cara a Halloween

Cada año, la celebración de Halloween se extiende más allá de los disfraces y las decoraciones, alcanzando también al sector gastronómico, donde varias cadenas introducen productos temporales inspirados en la fecha.

En ese contexto, Burger King presentó una hamburguesa especial que reúne tres tipos de proteína: pollo crispy, carne 100 % a la parrilla y tocineta. La creación, denominada Combo Freaking, busca ofrecer una alternativa temporal en su menú y estará disponible en todos los restaurantes del país hasta el 31 de octubre.

Según la compañía, el concepto surge de una idea asociada a los llamados “traumas del disfraz”, en referencia a los recuerdos de infancia relacionados con disfraces repetidos o incómodos durante las celebraciones de Halloween.

“Halloween es una fecha para disfrutar y reírnos de esos miedos o recuerdos que alguna vez nos marcaron. Con Freaking quisimos hacer algo diferente: una propuesta que sorprenda en sabor, en experiencia y en actitud”, explicó Sandra Dionissio, chief marketing officer de Burger King Colombia.