Los bajos salarios son la principal causa, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la cual los jóvenes no consiguen el suficiente incentivo para entrar a ejercer la profesión activamente. En la actualidad, muchos egresados de pedagogía no ejercen activamente la profesión. De hecho, según Fecode, de los docentes nombrados por el decreto 1278, solo el 5% tienen un grado de Maestría y el 20% tienen un grado en especialización. La realidad del empleo Pero, ¿por qué? Según investigadores del BID, el trabajo docente en América Latina es equivalente a decirle a un profesional que le van a ofrecer un empleo diciéndole que ganará alrededor de entre el 30% y el 70% menos que otros profesionales con la misma edad y años de educación. Además se le informa que aproximadamente tres de los seis puestos de trabajo disponibles no tienen teléfono y, es más, dos de ellos no tienen acceso a un baño decente. En 2014, había más de tres millones de docentes que trabajan en esas condiciones en América Latina. No es una opción viable En la región, la percepción ciudadana sobre los docentes no es la mejor. “Hoy los jóvenes a la hora de buscar futuras oportunidades profesionales no ven a la docencia, en el nivel primario o secundario, como opción para un desarrollo profesional”, afirma Hugo Ñopo economista líder de educación del BID. En relación a lo anterior, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) los puntajes más bajos en matemáticas y comprensión lectora en la prueba Saber 11 en Colombia son los de los estudiantes que entran a las carreras pedagógicas. ¿Cómo mejorar? Según Ñopo, en Latinoamérica se documentó que entre 1997 y 2007 la profesión docente tuvo muy poco recambio generacional, en otras palabras Los jóvenes están eligiendo cada vez menos trabajar como docentes. La solución para Ñopo “Una solución integral debería definir buenas formas de atraer, seleccionar, formar, desarrollar y retener buenos profesores”. Sin embargo, es claro que sin antes aliviar la situación económica, en el futuro será muy difícil pensar en una solución sostenible.