Ahora deberá ser revisada artículo por artículo y luego volverá a la Cámara de Diputados para un voto definitivo de urgencia. Sin embargo, el trámite de la iniciativa no tiene todo el camino allanado.

Las medidas del Gobierno ante la crisis económica no fueron eficaces, y el escenario se volvió insostenible para miles de familias, que enfrentaron infinitas trabas para acceder a recursos de emergencia que se retrasaron.

"Que no haya prosperado una reforma tiene que ver con el enorme poder que significa administrar más del 80 por ciento del PIB chileno", dice el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, sobre los 201.000 millones de dólares que en casi 40 años han logrado acumular los fondos privados de pensiones chilenos.

Además prometió "cirugía mayor" al sistema de pensiones, cuestionado desde hace años por las bajísimas pensiones que entrega y por no cumplir su promesa de igualar al año 2020 el último salario con la jubilación.

"Se teme que al romper la focalización (de la ayuda en los sectores más pobres), los hogares (de ingresos medios) se acostumbren a que el Estado les entrega derechos universales básicos", dice Marco Kremerman.

El economista de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, coincide con esta visión.

"Es la combinación de la idea ortodoxa, de que todos somos más pobres y debemos apretarnos el cinturón; de la ideológica, de que la gente no se acostumbre a vivir del Estado, y del interés en perspectiva de no generar una situación en donde no quedará otra que cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos. Esas tres cosas son las que determinan la conducta del Gobierno".

