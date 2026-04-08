A finales de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán desatando un nuevo escenario de conflicto en Oriente Medio. Tras las advertencias del presidente Donald Trump en las que persistieron las amenazas de ataques contra infraestructura energética clave en Irán, como la posible destrucción de la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, así como de centrales eléctricas, en caso de que Irán no reabriera el estrecho de Ormuz. Incluso, anticipó que en la noche del 7 de abril “moriría toda una civilización”. Sin embargo, se detuvo el ataque a Irán y se acordó un alto al fuego durante dos semanas.

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El conflicto no solo ha generado tensiones geopolíticas, sino también presiones económicas, por ejemplo, en el precio del petróleo, el gas y los insumos para fertilizantes que podría impulsar la inflación global.

Como señala un análisis de Bancolombia, el tránsito por el estrecho de Ormuz se detuvo de forma súbita en el marco del conflicto en Irán. Por esta vía circula cerca de una quinta parte de la producción mundial de petróleo y el 30% de los fertilizantes, lo que provocó un fuerte incremento de los precios del crudo durante marzo. La referencia Brent aumentó 63% y se ubicó en 118 dólares por barril al cierre del mes, mientras que el WTI registró un alza de 51% y cerró en 101 dólares por barril. Este comportamiento reflejó tanto la escasez efectiva de aproximadamente 16 millones de barriles diarios en el mercado, como un aumento de la prima de riesgo geopolítico.

Donald Trump detuvo el ataque a Irán y se acordó un alto al fuego durante dos semanas. El estrecho de Ormuz fue reabierto. Foto: AP, Adobe

Por su parte, el precio de fertilizantes como la urea aumentó 37%, lo que constituye un riesgo adicional para los precios de los alimentos y la inflación global. El precio del oro cayó 11% en marzo y cerró el mes en 4.648 dólares por onza. Esta corrección respondió a un cambio en las expectativas de tasas de interés, asociado a las implicaciones del conflicto sobre la inflación, explica el análisis.

A ese contexto global se suma la decisión de la Reserva Federal (Fed) que, por segunda ocasión consecutiva, mantuvo estable el rango de la tasa de los fondos federales en 3,50%-3,75%. “La incertidumbre relacionada con las implicaciones del conflicto sobre la inflación obligará a la Fed a actuar con cautela. En este contexto, el mercado espera que la Fed no recorte su tasa de interés durante el resto del año. Previo al conflicto con Irán, el mercado descontaba dos recortes”, señaló Bancolombia.

Entretanto, en el campo local, dos hechos han marcado la agenda. El primero, el 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en Colombia. El Pacto Histórico obtuvo 25 curules en el Congreso, mientras que el Centro Democrático alcanzó 17 escaños. En tercer lugar, se ubicó el Partido Liberal, con 13 curules. Y en esa jornada también se realizaron las consultas, la de la Gran Coalición por Colombia fue la más votada, con más de 5 millones de sufragantes. La candidata elegida fue Paloma Valencia, quien incluyó como su fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, quien ocupó el segundo lugar en la consulta.

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Y el segundo, el Banco de la República decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 11,25%, en medio de tensiones del banco central con el Gobierno, a tal punto que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión del 31 de marzo y el presidente Gustavo Petro anunció el retiro del Gobierno de la junta.

En medio de este panorama, ¿cómo se movió el dólar en Colombia en marzo? Según el informe de Bancolombia, durante el mes pasado, el peso colombiano se apreció 2,1% mensual. Este comportamiento estuvo en línea con la fuerte subida del precio del petróleo, el resultado de las elecciones legislativas e interpartidistas de marzo que llevaron al mercado a seguir incorporando un posible cambio de gobierno, y la expectativa por la decisión del Banco de la República.

Una tensión inédita se ha generado entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República por el reciente aumento de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria. Foto: PRESIDENCIA / BANCO DE LA REPÚBLICA

“No obstante, los mercados internacionales estuvieron marcados por una mayor aversión al riesgo, tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. El índice DXY (indicador que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas extranjeras) subió 2,4% durante el mes”, agrega el informe.

En marzo, precio del dólar fluctuó entre 3.645 y 3.826 pesos, y cerró en 3.675 pesos (77 pesos por debajo del cierre de febrero). El promedio del monto diario transado fue de 1.307 millones de dólares frente a 1.303 millones dólares del año.

¿Qué se estima para abril? Bancolombia en su análisis anticipa que la tasa de cambio podría oscilar entre 3.625 y 3.725 pesos durante este mes, “en un contexto de elevada incertidumbre global asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre los precios del crudo, que permanecen por encima de 100 dólares por barril ante un choque de oferta en el mercado petrolero”.

Bancolombia en su análisis anticipa que la tasa de cambio podría oscilar entre 3.625 y 3.725 pesos durante abril. Foto: Adobe Stock

A su vez, destaca que persisten riesgos a la baja, asociados al atractivo de las estrategias de carry trade, una estrategia financiera que consiste en tomar prestado dinero en una divisa con baja tasa de interés para invertirlo en activos denominados en una divisa con alta tasa de interés. Además, a factores estacionales como la segunda cuota del impuesto de renta de Grandes Contribuyentes.

“No obstante, la mayor aversión al riesgo derivada del conflicto en Oriente Medio ha deteriorado los flujos hacia economías emergentes en el último mes. Persisten riesgos al alza relacionados con el deterioro de las finanzas públicas, así como con los mensajes encontrados entre el Gobierno y el Banco de la República. Mientras tanto, las encuestas sobre la elección presidencial podrían añadir volatilidad al tipo de cambio”, concluye el informe.