Atención: este es el preocupante informe de la Contraloría sobre la crisis de la vivienda de interés social en Colombia. Las medidas de Petro fracasaron

Con la política de subsidios, planteada para estimular la compra de vivienda entre la población más vulnerable, el Gobierno no ha dado en el blanco. Los cambios que introdujo para reformular la manera de asignar las ayudas estatales podrán tener las mejores intenciones, pero en 2023 terminaron causando más estragos que beneficios.

La Contraloría General destapó un revelador informe sobre el comportamiento del programa de vivienda de interés social Mi Casa Ya, l uego de que se modificaran las condiciones para ser beneficiario de subsidios: ya no es por nivel de ingreso, sino por la clasificación de los hogares en el Sisbén, y de que prácticamente se suprimiera la preasignación de los auxilios, lo que había sido por muchos años una palanca financiera para las constructoras. Los resultados de la revisión realizada por la Contraloría evidencian un panorama poco alentador.

“El programa dio pasos hacia atrás en la tarea de mejorar el déficit de vivienda; los cambios introducidos desestimularon el crecimiento de este sector de la economía e hicieron quebrar a varias empresas, por lo que deberían replantearse los criterios y hacer uso del aprendizaje y la experiencia que ha tenido Colombia en facilitar el acceso a vivienda a personas de diferentes estratos sociales que no tienen techo propio”, dijo a SEMANA el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga.

La nueva norma suprimió la preasignación de subsidios, decisión que se convirtió en un ‘morderse la cola’, pues los constructores no podían hacer los cierres financieros con los bancos porque las reglas les exigían un avance del 85 por ciento en el proyecto, lo que a todas luces les era imposible, ya que parte de la plata para construir vivienda provenía de los subsidios que ahora ya no iban a recibir por adelantado. En el pasado, quien quería comprar simplemente iba al banco, informaba que tenía un subsidio preasignado que le enviaban a la constructora y se hacía el cierre financiero, lo que, a su vez, le daba liquidez al realizador del proyecto.

Efecto dominó

Dejaron por fuera a la VIS

En consecuencia, se deja por fuera del beneficio a las familias que pretenden tener vivienda propia en el segmento VIS, lo que no es poca cosa, pues corresponden al 60 por ciento del total de viviendas del país, según advierte la Contraloría.

El programa Frech ya no está activo. Solo se entregan coberturas a la tasa que estén asociadas a Mi Casa Ya y corresponden al 5 por ciento cuando se adquiere una Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que es de hasta 90 salarios mínimos (hoy 117 millones de pesos), o de 4 por ciento para una VIS, segmento en el que se ubican los inmuebles de entre 135 y 150 salarios mínimos (175 y 195 millones pesos). El beneficio a la tasa de interés aplica por siete años.

En el pasado, la política de vivienda incluía estímulos también para la compra de vivienda no VIS, lo que benefició a la clase media. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras la renovación de las reglas de juego para el acceso a subsidios, ahora para los niveles más bajos del Sisbén, la Contraloría encontró que no es fácil que la población beneficiaria pueda materializar su proyecto de compra . Si bien es bueno que se prioricen los hogares de los municipios en categoría 5 y 6, es decir, los más pequeños en población, con menores ingresos y que, además, han estado al margen del desarrollo; al igual que las personas de más escasos recursos, entre ellos madres comunitarias, madres cabezas de hogar, trabajadores del sector informal, víctimas del conflicto y habitantes de zonas rurales, y similares, el sueño es uno y la realidad es otra.

Es cierto que el déficit de vivienda está concentrado en esas áreas del país donde se puso el foco . Para los municipios de categorías 5 y 6, el faltante habitacional es de 44,5 por ciento en la parte urbana y del 84,5 por ciento en la rural. No obstante, no serán muchos los constructores que les apuesten a esos sitios en los que poca gente –con su nivel de ingreso– puede acceder a un crédito hipotecario. Es más, se trata de geografías en las que a veces ni siquiera hay entidades bancarias y en donde poco o nada se ha extendido la bancarización.

En el pasado, la política de vivienda incluía estímulos también para la compra de vivienda no VIS, lo que benefició a la clase media; sin embargo, fueron borrados, llevando a la Contraloría a expresar que la estrategia en este tema debe ser para dar oportunidad a todos los colombianos, pues la necesidad de un techo propio es igual en cualquiera de los niveles de la pirámide social.

Cuentas inalcanzables

Por el momento, los que pueden acceder al beneficio no lo logran, como lo confirman las simulaciones hechas por la Contraloría. Para que una familia pueda adquirir una vivienda VIP requiere ingresos brutos de 1.855.000 pesos. De ese monto tendrá que pagar una cuota correspondiente a 741.000 pesos, tras haber tomado un crédito de 54,6 millones de pesos a 20 años, con una tasa de interés del 14 por ciento.

Con las novedades en la política de subsidios de vivienda se le apunta a favorecer a los pobres, pero la intención se ha quedado en ello, porque no ha funcionado como tal, según la Contraloría. | Foto: Getty Images

En el caso de quienes acceden a una vivienda VIS, el escenario no es mejor. Se necesitan ingresos brutos de al menos 3.250.000 pesos al mes para cotejar las cuentas frente a una necesidad de préstamo de 101,4 millones de pesos, lo que dejaría al hogar con una cuota hipotecaria de 1.300.000 pesos.

La dimensión del problema es mayúscula porque, por esa ruta, no parece llegarse a una solución al déficit habitacional en buena parte de las regiones del país. Además, como las constructoras no se arriesgan a hacer proyectos, se impacta el empleo y la economía, ya que con cada punto porcentual que se reduce el PIB de edificaciones se pierden 230.000 empleos, según cálculos de la Contraloría General. El camino no está despejado para el sector.