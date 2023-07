Atención: expectativa por el aumento del precio de la gasolina en Colombia a partir del 1 de agosto

Dicho incremento no es reciente. Desde los últimos meses del año pasado (2022), a los colombianos les ha tocado meterse la mano al bolsillo y pagar más . Al cerrarse un nuevo mes, las noticias siguen iguales: con la llegada de agosto, el combustible nuevamente subirá en el país.

Aunque se sabía que José Antonio Ocampo no iba a ser ministro de Hacienda durante los cuatro años del Gobierno Petro, su pronta salida sorprendió a los mercados, en especial porque nadie esperaba que se fuera antes de 2024. | Foto: guillermo torres-semana

Calificó de inaceptable la decisión del anterior gobierno de no incrementar los precios, cuando ya la pandemia había pasado. “En retrospectiva, fue inaceptable que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina sino en el último mes del gobierno. Me parece que fue una decisión política clarísima”, aseguró.