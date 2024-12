Autoconciertos y autocines: ¿el futuro de la industria del entretenimiento?

Desde mediados de marzo todos los sectores económicos considerados no esenciales tuvieron que parar en seco sus actividades.Y si bien desde hace varios meses se han venido reactivando algunos, por su naturaleza el sector del entretenimiento está de último en el orden de entrada y la incertidumbre es el común denominador.

Hace pocos días, el Ministerio de Salud emitió los protocolos para la entrada en funcionamiento de los cines, sin embargo, el presidente de Cine Colombia, Munir Falah, explicó que dichas normas no se adecúan a la realidad del negocio. De abrir en esas condiciones, se les acentuarían las pérdidas, asegura.

Pero la crisis no ha sido impedimento para que Cine Colombia le apuesta a nuevas iniciativas. Falah confirmó que ya tienen listos tres autocines (Bogotá, Chía y Cali), de los cuales dos ya están en servicio. “El autocine, más que negocio, es una iniciativa para entretener a la gente” , indicó.

“Le agradecemos al Gobierno la iniciativa y las buenas intenciones al emitir la resolución pero no conciliaron con el gremio en la última etapa, es una resolución totalmente equivocada. Nos dijeron que hay que abrir las ventanas. ¿Cuáles ventanas? yo no conozco en el mundo un cine que tenga ventanas”, agregó.

Dentro de los protocolos emitidos piden, por ejemplo, que el aforo se limite al 16 por ciento, que no se vendan alimentos y que se abran las ventanas.

Asimismo, han tenido gran acogida su plataforma de streaming Cineco Plus y la división de domicilios de comida que operan desde hace varios meses.“El público nos pedía tres cosas: que pusieran comer las crispetas de Cine Colombia, películas en casa y el autocine”, sostuvo Falah.

A pesar de no perder la fe, el presidente de Cine Colombia explicó que la perspectiva del negocio del cine por el momento es sombría. Los cinco meses sin operar han significado cancelar el desarrollo de nuevas salas multiplex en varias ciudades del país y mientras no se expidan unos protocolos adecuados no se volverán a proyectar películas en el país.

“La apertura va a ser muy compleja y continuará en 2021, van a haber muchas empresas que se van a quebrar, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y el hecho de que se permita abrir una actividad económica no quiere decir que estamos al otro lado. Va a empezar una época muy difícil y volver al crecimiento que se tenía en la industria se demorará cerca de diez años”, dijo Falah.

Conciertos, la nueva realidad

De otro lado -aunque también en el rubro de industrias naranja- Luz Ángela Castro, directora de la empresa que ha traído al país artistas como Bruno Mars, U2, Rolling Stones, Madonna y el Circo del Sol, explicó que están atravesando por un momento complicado y varios de los espectáculos proyectados se encuentran suspendidos sin sabe a ciencia cierta cuándo se podrán reprogramar.

Dentro de los espectáculos que se tuvieron que suspender se encuentran los conciertos de Maroon 5, Billie Eilish, Harry Styles y Enrique Bunbury.

La reprogramación de estos eventos no será tarea fácil y más si aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la velocidad de la reactivación.

Castro explicó que se encuentran trabajando y analizando lo que pase en el circuito latinoamericano, porque los eventos están sujetos a las giras de los artistas. Aclaró que en caso de que no se pueda reprogramar el evento y este sea cancelado, el valor de las boletas será reembolsado.

El Ministerio de Cultura y la Superindustria le dieron un año al sector (a partir de la reactivación total) para definir las fechas y realizar los reembolsos correspondientes.

Pero, al margen de la crisis, Ocesa se encuentra trabajando en eventos por streaming y trabaja ya en varias mesas técnicas para meterse en el negocio de los autocines y los autoconciertos. “Adaptar el negocio a los streaming es todo un desafío con tanto contenido gratuito. Es un entorno que cambia el esquema del negocio y la monetización”, agregó.

Sin duda, la apuesta de los eventos desde los vehículos son una alternativa importante para la industria. En Ocesa se encuentran evaluando las condiciones para examinar la rentabilidad del negocio. “Hay que encontrar formas seguras de entretenimiento que permitan activar el sector de la cultura y dar empleo”, concluyó Castro.