BVC y Ecopetrol siguen en caída libre y comenzaron semana con nuevos desplomes

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol no lograron recomponer su camino este lunes -21 de noviembre- y una vez más cayeron con fuerza, protagonizando uno de los desplomes más fuertes del mes, como consecuencia del panorama de incertidumbre y temor que sigue rondando entre los inversionistas por el futuro económico de las grandes potencias, azotadas por la inflación, y los debates que se están dando en el país frente a temas como la reforma pensional.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta jornada, el índice MSCI Colcap terminó en 1.231,54 unidades, cayendo de esta forma un -3,99 % respecto a las 1.282 que marcaban la referencia. Desde su arranque, este indicador comenzó en terreno negativo y allí se quedó todo el día, lastrado, entre otras cosas, por la fuerte caída en el valor de las acciones de Nuestra y el mal momento del sector energético.

Así las cosas, el Colcap, uno de las referencias más importantes de este mercado, empieza la semana igual que cerró el pasado viernes -18 de noviembre- cuando quedó en 1.282,68 unidades, cayendo de esta forma un 1,01 % respecto a las 1.295 que marcaron la referencia en ese entonces. La volatilidad y la falta de buenas noticias le siguen pasando factura a este indicador, que no logra levantar cabeza.

Las noticias que siguen llegando de Europa respecto a la inflación, la atención de los mercados en lo que pueda llegar para diciembre desde la Reserva Federal en los Estados Unidos y la influencia de China sobre la caída de los precios del petróleo, siguen siendo factores fundamentales que han influido para que este mercado se mantenga a la baja desde hace varias semanas.

Dando un vistazo a los otros dos indicadores de la BVC, se mantiene la disparidad entre los mismos, puesto que mientras el COLSC ganó un 0,90 % hasta las 919,30 unidades; el COLIR también cayó con fuerza y perdió un -3,68 % hasta las 784,70 unidades. Por ahora los inversionistas prefieren ser precavidos y esperar a que la Fed de más luces sobre el futuro de las tasas de interés en los Estados Unidos y que China decida si vuelve o no a los estrictos confinamientos tras el rebrote de covid -19.

Juan Eduardo Nates, analista de Credicorp Capital, resaltó que gran parte de esto se debe a la espera que hay entre los inversionistas por los futuros anuncios que se hagan desde la Fed, en su lucha contra la inflación en Estados Unidos. Este experto recordó que el banco central del gigante norteamericano ha sido claro al decir que la inflación aún no da fuertes señales de decrecimiento, razón por la cual se debe seguir trabajando en este tema.

“Vimos los mercados con un panorama mixto, puesto que arrancamos con un optimismo que se fue diluyendo con comentarios de diferentes partes, respecto a un posible pivote de la Fed. En general, la expectativa es, como hemos venido comentando, mayores tasas por un tiempo más prolongado, sin embargo, digamos que el optimismo después del dato de inflación generó un rebote en las tasas de interés y los tesoros a 10 años se dispararon”, dijo Nates.

Otro que tampoco tuvo un buen día fue Ecopetrol, puesto que su cotización se derrumbó un -3,52 %, pese a haber sido la más negociada del día, y al final terminó con un precio por acción de 2.382 pesos. En menos de una semana las acciones de esta firma han perdido más de 100 pesos en el mercado local, como consecuencia, entre otras cosas, de la inestabilidad del mercado petrolero.

No es un secreto que la acción de Ecopetrol en el mercado bursátil no atraviesa su mejor momento. Los comportamientos que registra la petrolera estatal en la Bolsa no son los más rentables y esto, está ocasionando que, como acción, la empresa esté dejando de ser atractiva para los mercados internacionales.

Cabe recordar que el pasado viernes, la petrolera estatal tuvo que ver cómo sus indicadores cayeron un -1,24 % y dejaron sus acciones con un precio por unidad de 2.469 pesos. Debido a esto y sumado a las nuevas caídas de hoy, Ecopetrol se aleja mucho más de la añorada barrera de los 2.500 pesos que generalmente da tranquilidad a los inversionistas.

Por último, revisando el desempeño de otras empresas en la Bolsa de Valores de Colombia, Nutresa reportó las mayores pérdidas con un -28,75 % que dejó sus acciones con un precio de 38.900 pesos. A esta le siguen ISA (-6,16 %), Grupo Sura (-4,88 %), HColsel (-4,19 %) y Canacol Energy (-3,65 %).

En la otra cara de la moneda quedó Bac Holding International con un crecimiento del 40,21 % y un precio por acción de 273,40 pesos, seguida por Construcciones El Cóndor (5,81 %), preferencial Corficolombiana (3,85 %), Bogotá (3,33 %) y Grupo Aval (2,96 %).