Contraloría General se fue duro contra el Ministerio de Hacienda y le emite control de advertencia por los líos con el decreto del Presupuesto

Para el ente de vigilancia y control de los recursos públicos, luego de examinar “exhaustivamente los antecedentes técnicos y legales pertinentes”, se halló que con el decreto de liquidación de la carta financiera del año en curso, no se presentó el detalle que exige la norma sobre la expedición de la planificación de las cuentas para el año.

El organismo de control puso el lente, de manera particular, en dos leyes que deben cumplirse a la hora de hacer la liquidación del presupupuesto (es decir, la desagregación con el detalle de en qué se gastará cada peso).

Normas incumplidas

Para la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda omitió el detalle del decreto que debe ir en el anexo y no en el articulado, como lo hizo el gestor del gasto público. Esa indicación está incluida en el articulo 1 de la Ley 2295 de 2023.

Y otro punto que señala el organismo de control les que, “ en cuanto aI detalle del anexo del decreto de liquidacion, el Decreto 1068 de 2015, Articulo 2.8.1.5.2″, también establece que deberá contener la desagregacion de todos los recursos a nivel de proyecto , lo cual no se cumplio.

Hay que recordar que esta situación no solo ha sido controversial en Colombia, luego de que el exministro Juan Camilo Restrepo iniciara la ola de preocupaciones, porque había una importante partida presupuestal de la inversión, correspondiente a 13 billones de pesos, que se dejó a discerción, para ser gastada en tres sectores en particular: infraestructura, hacienda y educación, mientras que las normas de la elaboración de un presupuesto no lo permiten así.