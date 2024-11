En Colombia ya hay confirmados nueve casos de coronavirus, lo que sin duda ha disparado las ventas de tapabocas en el país. De hecho, algunos establecimientos como droguerías y grandes superficies han manifestado no comercializar el producto y también se han presentado denuncias sobre abusos en los precios y falta de estos productos en el mercado. Algunos expertos señalan que esto, muy probablemente, se dio porque los establecimientos no contaban con las unidades suficientes para cubrir la inesperada demanda.

Pero no es el caso de todos. Farmalisto, farmacia en línea colombiana, ha visto un incremento en la demanda de cubrebocas que no ha afectado sus existencias. “El incremento ha sido de un 500% en la demanda, que no necesariamente se traduce en ventas. Contamos con cierto inventario, hemos logrado con proveedores surtir algunas cantidades”, afirmó José Joaquín Mora, presidente de la compañía.

Y el fenómeno se está trasladando al e-commerce. Según datos del portal de comercio electrónico Linio, desde el 26 de febrero de 2020, día en el que Brasil confirmó su primer caso de coronavirus, ha registrado un crecimiento del 25% en ventas de tapabocas desechables y tapabocas N95, en comparación con la semana anterior. Para el caso de Colombia, entre el 3 y 7 de marzo las ventas de este producto en línea crecieron un 30%.

“Linio vende con regularidad tapabocas antipolución. Esta es una venta asociada a la contaminación del aire y a la venta de bicicletas y patinetas eléctricas en la plataforma. No obstante, el marketplace no había registrado ventas ni búsquedas significativas asociadas a los tapabocas desechables o los N95, que por estos días acaparan las compras online”, afirmó la compañía.

Al respecto, el comercio asegura que el tapabocas N95 pasó de ser un ítem completamente desconocido en la plataforma a ser el más buscado y uno de los más vendidos. “Esto demuestra que los canales online se convierten en una alternativa para quienes no han encontrado inventario de estos productos sanitarios en los comercios físicos”, señaló Linio.

Pero esto no significa que haya una escasez de este producto en el país. El pasado 5 de marzo el Invima, a través de un comunicado, aseguró que Colombia cuenta con existencias suficientes de tapabocas convencionales desechables en hospitales, clínicas, fabricantes y en algunos importadores o distribuidores en el país. “Actualmente contamos con 53 registros sanitarios de tapabocas, de los cuales 8 corresponden a fabricación nacional y 45 a importadores”, afirmó la entidad.

Según datos de la entidad al 5 de marzo, el país contaba con un stock de cubre bocas de 9’392.435 unidades, de las cuales 3’337.185 corresponden a fabricantes nacionales y 6’055.250 a importadores.

Sin embargo, esto no deja de prender las alarmas en algunos fabricantes de estos productos. Empresas como 3M se han visto obligados a incrementar la producción de tapabocas a nivel mundial.

“3M ha aumentado la producción en sus instalaciones de fabricación en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. Continuaremos trabajando de cerca con autoridades y distribuidores para ayudar a obtener los suministros donde más se necesitan, a su vez que monitoreamos y daremos respuesta a cualquier potencial necesidad en nuestra cadena de suministro”, afirmó la compañía.