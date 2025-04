Crecimiento del gasto de los hogares marcaría la pauta económica de 2025

Colombia proyecta un crecimiento económico entre el 2,5 % y 2,6 % para este año, impulsado en gran parte por la recuperación del gasto de los hogares. Sin embargo, el verdadero giro en la economía no está solo en las cifras macroeconómicas, sino en las nuevas prioridades de consumo: los colombianos no solo están cambiando lo que compran, sino también por qué lo compran.

De acuerdo con el economista y experto en comportamiento del consumidor Camilo Herrera, fundador de la firma RADDAR, el país atraviesa una transformación en su dinámica de consumo tras el frenesí pospandemia vivido en 2021 y 2022. “Hoy las decisiones de compra son más emocionales, más impulsivas y están centradas en el presente, no en la acumulación. El gasto no desapareció: migró hacia experiencias”, explica Herrera.

Esta tendencia se acentúa con la reducción de la inflación, lo que permitirá que los hogares compren más con el mismo ingreso. “Ya no hay margen para justificar aumentos excesivos en precios, porque el consumidor es mucho más sensible, más informado y menos paciente”, advierte Herrera.

Yolo y Fomo: las emociones que mueven el mercado

● YOLO (You Only Live Once): impulsa a los consumidores a vivir el momento y tomar decisiones que les generen gratificación inmediata.