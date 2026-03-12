Divisas

Dólar cerró la jornada con poco movimiento: precio oficial del 12 de marzo

Esta es la fluctuación de la moneda en el mercado oficial.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 2:07 p. m.
Así se mueve la moneda en el mercado hoy.
Así se mueve la moneda en el mercado hoy. Foto: Getty Images

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 12 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.690, lo que significó un aumento de $ 3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.687.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $19, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.709.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.729, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.673. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.700.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.186 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 682,10.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,52 % llegando a las 99,737 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el movimiento del dólar. Foto: Banco Unión

EE. UU. y China sostendrán diálogo comercial de alto nivel en París

Los principales responsables económicos de Estados Unidos y China tienen previsto reunirse en París en los próximos días, informó el jueves el Departamento del Tesoro, antes del encuentro programado en abril entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo, indicó el departamento.

“Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando”, dijo Bessent en un comunicado.

Se espera que la reunión entre Bessent y He prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, donde tiene previsto reunirse con Xi.

Las conversaciones probablemente tengan como objetivo concretar los logros comerciales y económicos que se anunciarán en la cumbre de líderes, explicó a la AFP Wu Xinbo, profesor de la Universidad de Fudan.

Los lazos económicos entre ambas potencias han enfrentado un año turbulento desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Washington y Pekín se involucraron en una guerra de aranceles en abril del año pasado, cuando China respondió a los gravámenes que impuso Trump a sus socios comerciales.

El sistema de misiles Typhon, recientemente desplegado por EE.UU. en Japón, marca un nuevo capítulo en la creciente tensión militar entre las dos potencias, Estados Unidos y China
EE.UU. y China sostendrán diálogo comercial de alto nivel en París. Foto: Getty Images

Esto hizo trepar los aranceles al intercambio entre ambos países a niveles de tres dígitos, lo que obligó a detener el comercio, antes de que ambas partes alcanzaran una tregua.