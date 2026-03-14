ECONOMÍA

Dólar en casas de cambio para este sábado 14 de marzo de 2026: así se mueve la moneda hoy

Esta es la fluctuación de la divisa en este mercado.

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Redacción Economía
14 de marzo de 2026, 6:50 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: NurPhoto via Getty Images

El dólar ha fluctuado durante los últimos días en Colombia en un escenario altamente volátil, lo que ha permitido que oscile en precios a la baja en un rango de $3.600 y $3.700.

El dólar cerró en la Bolsa de Valores este viernes, 13 de marzo, en un precio de $3.697. Entre tanto, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el 14, 15 y 16 de marzo es de $3,685.53. La del 13 de marzo fue de $3,700.46.

Esta es una moneda fundamental en la economía del país, dado que actúa como referencia para el comercio internacional, fijando los precios de materias primas, tecnología y deuda externa.

Con la fluctuación de la divisa, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto mayor atención en el comportamiento de la moneda y han optado por adquirir dólares y venderlos, para aprovechar una mayor rentabilidad de la moneda y generar ganancias.

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Las casas de cambio son establecimientos que permiten justamente estas transacciones, ya que allí se pueden comprar y vender dólares sin tanto papeleo ni numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio este sábado 14 de marzo: así se mueve en Colombia

Análisis del mercado cambiario para este sábado 14 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,617.50 y de venta de $3,727.50. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6813,75069
Cali3,6003,760160
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5553,704149
Pereira3,6503,750100

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
sábado 14 de marzo de 20263617.53685.53
viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46
jueves 12 de marzo de 20263621.673733.543687.87
miércoles 11 de marzo de 20263620.633730.423710.5
martes 10 de marzo de 20263624.573734.573744.84
lunes 9 de marzo de 20263637.923746.253795.55
domingo 8 de marzo de 20263656.673766.253795.55
sábado 7 de marzo de 20263655.4237653795.55
viernes 6 de marzo de 20263659.173769.583767.94
jueves 5 de marzo de 20263634.173746.673751.41

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,6903,74050
Cambios Kapital3,6903,72030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,73070
EuroDolar3,6603,75090
Latin Cambios3,6503,74090
Miss Money Cambios3,6853,72540
Money Cambios WC3,6753,71540
Smart Exchange3,6803,72040

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.