Dólar en casas de cambio para este sábado 14 de marzo de 2026: así se mueve la moneda hoy

El dólar ha fluctuado durante los últimos días en Colombia en un escenario altamente volátil, lo que ha permitido que oscile en precios a la baja en un rango de $3.600 y $3.700.

El dólar cerró en la Bolsa de Valores este viernes, 13 de marzo, en un precio de $3.697. Entre tanto, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el 14, 15 y 16 de marzo es de $3,685.53. La del 13 de marzo fue de $3,700.46.

Esta es una moneda fundamental en la economía del país, dado que actúa como referencia para el comercio internacional, fijando los precios de materias primas, tecnología y deuda externa.

Con la fluctuación de la divisa, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto mayor atención en el comportamiento de la moneda y han optado por adquirir dólares y venderlos, para aprovechar una mayor rentabilidad de la moneda y generar ganancias.

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Las casas de cambio son establecimientos que permiten justamente estas transacciones, ya que allí se pueden comprar y vender dólares sin tanto papeleo ni numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio este sábado 14 de marzo: así se mueve en Colombia

Análisis del mercado cambiario para este sábado 14 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,617.50 y de venta de $3,727.50. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,681 3,750 69 Cali 3,600 3,760 160 Cúcuta 3,660 3,710 50 Medellín 3,555 3,704 149 Pereira 3,650 3,750 100

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.