Dólar en Colombia hoy arrancó a la baja, abrió en $4.615

Hoy el dólar abrió la jornada arriba de los 4.600 pesos (4.615 pesos), frente a TRM del día, que es de 4,667.09. Hay que tener en cuenta que ayer la divisa comenzó en 4.675 pesos, lo que marca una disminución importante.

¿Pero en mayo qué se puede esperar de la divisa? Hay que tener en cuenta que la tasa de cambio en Colombia es un régimen flexible, es decir, que no depende de la intervención de uno u otro agente, depende más de la cantidad dólares que necesita la economía como un todo.

Uno de los fundamentales del precio del dólar en Colombia es justamente cómo se percibe la divisa de los Estados Unidos con respecto al resto de las monedas del mundo. - Foto: Getty Images

Según explicó Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, en este momento, por ejemplo, lo que está pasando es que las importaciones están cayendo un 13 % y eso hace pensar que “el déficit de cuenta corriente, el desbalance externo, esté cayendo, haciendo que la presión por la demanda de dólares también caiga un poco”.

Sin embargo, aseveró que “sí existe una necesidad de dólares en la economía, que se calcula para este año entre 12 mil o 13 mil millones de dólares, el año pasado fue de 21 mil millones de dólares. Eso hace que haya alguna demanda de dólares”.

Se ha debilitado

Además, según Olarte, uno de los fundamentales del precio del dólar en Colombia es justamente cómo se percibe la divisa de los Estados Unidos con respecto al resto de las monedas del mundo.

En este aspecto, dijo el experto, que se ha debilitado de manera importante y eso hace que, por ejemplo, “llegar a 5.000 pesos el dólar, en este momento, sea más difícil. El año pasado el dólar era muy fuerte en todo el mundo, pero este año se ha depreciado, se ha debilitado. Eso hace que sea más difícil”.

Según Olarte, las importaciones están cayendo un 13 % y eso hace pensar que “el déficit de cuenta corriente, el desbalance externo, esté cayendo, haciendo que la presión por la demanda de dólares también caiga un poco". - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, explicó que en un entorno donde, por ejemplo, las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos sigan subiendo durante todo el año, puede hacer que el dólar se vuelva a fortalecer y suba a 5.000 pesos, pero “no es ese el escenario base, en tanto el déficit en cuenta corriente está disminuyendo y, adicionalmente, el dólar de Estados Unidos se está debilitando con respecto al resto del mundo”.

Fortalecimiento inusual

Así mismo, dieron a conocer que la tasa de cambio en Colombia ha mostrado un fortalecimiento inusual, pues se apreció hasta abril casi 600 pesos, “porque el dólar de Estados Unidos se ha debilitado de manera importante respecto a la mayoría de las economías o monedas del mundo”.

También se da porque en abril hubo un pago importante de impuestos de grandes contribuyentes, haciendo que buena parte de las empresas monetizaran una cantidad importante de dólares en la economía, ampliando la oferta y ayudando a la apreciación del tipo de cambio”.

Dolar Doláres Dolár - Foto: Getty Images

A propósito del tema, hay que tener en cuenta que, según Jerome Powell, presidente de la FED (Reserva de los Estado Unidos), desde hace meses que llevar la inflación de vuelta a la meta de 2 % será un esfuerzo largo y difícil, pero también necesario porque, de lo contrario, a largo plazo tendría consecuencias aún más nefastas.

En ese contexto, se considera poco probable que el Comité Monetario de la Reserva Federal (FOMC) haga una pausa en el aumento de las tasas. Un alza moderada de un cuarto de punto porcentual, o 25 puntos básicos, es la hipótesis más extendida entre los actores del mercado, según la evaluación del CME Group.

Olarte había explicado que si el dólar estadounidense no se fortalece, porque el Banco Central de ese país no sube sus tasas de interés y la economía sigue desacelerándose, la tasa de cambio en Colombia tendría más espacio para fortalecerse; sin embargo, sigue dependiendo mucho de cómo el mundo percibe la desaceleración de la economía del país del norte y el aumento o no de sus tasas de interés.