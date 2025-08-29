En Bogotá buscan nuevos talentos laborales. Más de 20.000 ofertas

En Bogotá, la dinámica laboral no se detiene. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 20.000 ofertas de empleo activas, que buscan atraer nuevos talentos en diferentes áreas y niveles de experiencia. Desde cargos operativos hasta posiciones especializadas, las oportunidades se están multiplicando en la capital.

Postularse es un proceso gratuito y sencillo: basta con revisar cada oferta, completar los datos de manera detallada y aplicar a través de los enlaces habilitados. Entre más información se incluya en la hoja de vida, mayores serán las posibilidades de ser tenido en cuenta por las empresas.

Asesor comercial Chevignon/Norte

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

COMODIN S.A.S invita a formar parte de su equipo como asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La empresa, apasionada por la moda, busca un perfil con habilidades destacadas para atender a sus prestigiosas marcas con descuentos del 50%. Si a la persona le encanta el servicio al cliente y el mundo del retail esta es una oportunidad ideal.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos atractivos, prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios exclusivos. Adicionalmente, se brinda contrato fijo y posibilidad de crecer con el plan de carrera. La jornada se desarrolla en turnos rotativos de 8 horas, con acceso a descuentos exclusivos en las marcas.

Responsabilidades: atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet. Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta. Cumplir con los indicadores clave de desempeño. Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos. Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

Habilidades sobresalientes en atención al cliente.

Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.

Bachillerato completo.

Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.

Analista de importaciones

Salario: 2.000.000

Empresa mayorista de tecnología ubicada saliendo por calle 80 kilómetro 2 vía Cota está en búsqueda de tecnólogo o estudiante universitario de comercio internacional o carreras afines para ocupar el rol de analista de importaciones. Se requiere contar con experiencia superior a 2 años en procesos de comercio exterior o importaciones, preferiblemente en empresas de tecnología.

Se ofrece contrato a término indefinido, servicio de ruta y horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Automatizador de pruebas QA .NET RE

Salario: 6.500.000 a 7.500.000

Una reconocida empresa del sector consultoría busca un profesional altamente calificado para desempeñarse como automatizador de pruebas QA .NET. La persona seleccionada participará en la automatización de pruebas y en el desarrollo de software dentro del ecosistema .NET.

La compañía ofrece un entorno de trabajo híbrido en Bogotá, contrato a término indefinido y un paquete salarial competitivo entre $6.500.000 y $7.500.000, con horario de oficina de lunes a viernes.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar pruebas automatizadas utilizando C#/.NET.

Implementar microservicios con RESTful APIs y Kafka.

Automatizar pruebas con herramientas como NUnit, Selenium, Playwright y Cypress.

Realizar pruebas de API con Postman, RestSharp y Swagger.

Utilizar JMeter para pruebas de rendimiento.

Integrar CI/CD utilizando GitHub Actions.

Gestionar contenedores con Docker y orquestación con Kubernetes y Helm.

Realizar pruebas de bases de datos mediante Mocking/Stubbing.

Llevar a cabo pruebas de contrato utilizando Pact.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o afines.

Mínimo 5 años de experiencia en pruebas automatizadas en .NET.

Conocimientos avanzados en automatización de pruebas y herramientas asociadas.

Experiencia en pruebas de API y bases de datos.

Habilidad para trabajar en entornos híbridos en Bogotá.

Soporte en sitio Bogotá

Salario a convenir

Indra Group está en búsqueda de un perfil para desempeñarse como soporte en sitio en Bogotá.

Requisitos:

Técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios con mínimo octavo semestre de Ingeniería de Sistemas, Electrónica, de Telecomunicaciones, Telemática, Informática o afines.

Experiencia en mantenimiento de computadores.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento de sistema operativo Windows

Atención a usuarios VIP.

Conocimiento en cableado estructurado.

Lo que ofrece la compañía:

Cultura centrada en las personas.

Desarrollo personal, profesional y proyectos con propósito.

Malla de formación.

Medidas efr (empresa familiarmente responsable).

Respaldo de una compañía reconocida como Great Place to Work.

Condiciones:

Ubicación: Bogotá.

Tipo de contrato: a término indefinido.

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., 8:00 a.m. a 6:00 p.m. o 9:00 a.m. a 7:00 p.m., con disponibilidad para trabajar un fin de semana al mes.

Auxiliar de contabilidad

Salario: 1.500.000 a 1.800.000

Se requiere auxiliar de contabilidad para registrar documentos, analizar y revisar operaciones contables, garantizando la integridad de los estados financieros. La persona será responsable de elaborar conciliaciones bancarias, preparar reportes e informes para usuarios internos y externos, así como depurar registros contables. Adicionalmente, gestionará la entrega de información con las diferentes áreas, asegurando el registro oportuno en el aplicativo contable y apoyando en el proceso de cierre y preparación de estados financieros.