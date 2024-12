Tras deshacerse de sus participaciones en las grandes aerolíneas, el inversionista y controlador de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Warren Buffett, comenzó a reducir sus posiciones en el sector financiero. El Fondo Berkshire Hathaway vendió hace unas semanas todas sus participaciones en aerolíneas: Berkshire controlaba 11% de Delta Air Lines, 10% de American Airlines, 10% de Southwest Airlines y 9% de United Airlines, lo cual provocó nuevas caídas de las acciones del sector en la bolsa.

Ahora Buffett comenzó salir de sus participaciones en los grandes bancos: ha vendido cerca de medio millón de acciones del US Bancorp, 860.000 acciones de Bank of New York Mellon, 10 millones de acciones de Goldman Sachs, lo que redujo su capital en ese banco a 0,6%, y mermó su paquete en JPMorgan de 1,94% a 1,88%, según medios internacionales. Este fondo, que sufrió en el primer trimestre unas de las mayores pérdidas de su historia –por lo cual muchos afirmaron que el ‘oráculo de Omaha‘ había perdido su toque–, sigue recomponiendo sus posiciones ante la situación generada por el coronavirus.