Junta de Ecopetrol pasa a escrutinio de la asamblea de accionistas, en la que el gobierno domina: ¿qué puede pasar?

Por esa razón, así como no tendría reversa la votación positiva por la plancha, con los nombres propuestos por el Gobierno nacional, tampoco escaparía el pronunciamiento de la actual junta de Ecopetrol, que ya vetó tres veces la nómina de candidatos y, ahora, estaría dispuesta a dejar constancia de su desacuerdo con varios de los nombres de la baraja .

No hay que olvidar que un debilitamiento de la gobernabilidad de Ecopetrol, que ya fue catalogada por el exmiembro de la junta Gustavo Cano como algo que está roto , podría golpear la cotización de la petrolera en las bolsas de Nueva York y de Colombia; sin contar con la contravía que tomaría la nación frente a la Ocde, club de países con buenas prácticas al que pertenece Colombia.

¿Y la asamblea?

La Ocde no mirará con buenos ojos una junta no apta, pues ya había recomendado al país que apartara de los consejos de administración de empresas públicas a sus representantes directos como ministros o directores de departamentos (por ejemplo de Planeación Nacional), pero ahora en la plancha hay dos viceministros que tendrían a los jefes de esas carteras hablándoles al oído.

La baraja de candidatos

Los movimientos para armar la lista de integrantes de la junta de la compañía, que será sometida a votación en la asamblea, han sido diversos. En todas las planchas de candidatos presentadas hasta ahora, ha estado por fuera el actual presidente de ese grupo: Saúl Kattan, economista de la Universidad de los Andes, reconocido como alguien cercano a Gustavo Petro, pero un tanto incómodo para el presidente de la petrolera, Ricardo Roa (los dos sonaron para ocupar la presidencia de Ecopetrol en el inicio del mandato de Petro). Llegó como miembro independiente en octubre de 2022 y con la experiencia en niveles directivos que exigen las reglas, por lo que no se descarta que pueda ocupar otro cargo en empresas estatales o en el Ejecutivo.

De la plancha propuesta por el Gobierno también salió Esteban Piedrahíta, economista de la Universidad de Harvard, que había formado parte de la junta desde abril de 2019, primero como miembro independiente, y desde noviembre de 2023 como no independiente. Entró en el Gobierno de Iván Duque y luego fue ratificado por el exministro Ocampo.

El poder de la asamblea

Voceros que hablaron en defensa de los integrantes de la actual junta sostuvieron que no pueden existir pronunciamientos cuando hay un principio de presunción de inocencia y buena fe. En consecuencia, si no existe un fallo oficial de los organismos de investigación, todo alrededor del presidente de Ecopetrol no son más que simples acusaciones, argumentaron.