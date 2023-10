La mala hora de Canacol en Colombia; estas serían las razonas por la que se enredó con la venta de gas a EPM

Aunque el gerente de EPM, Jorge Carrillo , asegura que no hay riesgo para el suministro de gas, algunos consultores del tema afirman que la distribuidora sí podría estar en apuros, pues se quedó sin las cantidades que tenía contratadas, y sustituirlas en un momento en el que el producto es escaso y tiene precios altísimos podría llevarlos a requerir triplicar el pago, en relación con el que tenían pactado con Canacol.

En medio de las angustias que supone la cancelación de un contrato de suministro de gas de manera intempestiva, no faltan las conjeturas. Algunas fuentes del sector se lanzan a estimar que Canacol no habría logrado estabilizar su producción , luego de la contingencia que tuvo en septiembre y que llevó a un racionamiento de gas hacia el sector industrial, el cual, a su vez, lanzó un SOS, en el caso de compañías como Cerro Matoso, que dependen del gas para su producción de níquel.

La menor extracción de gas se estaba dando mientras tenían un contrato de venta con la modalidad conocida como take or pay (compra garantizada), lo que implica que es muy riesgoso jurídica y financieramente si llegaran a incurrir en un incumplimiento, dijo la fuente.

Otras fuentes del sector señalan que Canacol estaría enfrentando un daño en el pozo de exploración, donde habría ocurrido un problema técnico que lo estaría llevando a no poder sacar gas en las cantidades previstas. Como son proveedores, tendría que comprarlo para cumplirles a sus clientes, lo que es bastante improbable porque hoy no hay gas.

La mala hora parecería acompañar a Canacol, que fue consultada por este medio, pero no fue posible obtener respuesta. Voces cercanas a la empresa señalan que venían montados en una sobrecontratación, pese a los problemas técnicos para la obtención del gas. Es más, la misma afectación del pozo, que ya no dará suficiente gas, habría sido ocasionada por la prisa en la extracción para cumplir con los contratos.