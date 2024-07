Lo más destacado en el sector exportador durante 1999 fue, sin lugar a dudas, el incremento del 70 por ciento en las ventas al exterior que hizo Ecopetrol. La empresa estatal pasó de representar el 11,7 al 20,2 por ciento de las exportaciones totales del país. Desafortunadamente el de Ecopetrol no es un caso general. La gran mayoría de las empresas no mineras tuvieron un año mediocre en relación con sus ventas al exterior. La nota negativa la pusieron las compañías cafeteras. Las exportaciones del grano cayeron en más del 30 por ciento durante 1999 y la empresa más representativa del sector, Carcafé, pasó del segundo al cuarto puesto entre las 25 mayores exportadoras del país. En el sector textil —otro de los más importantes— los resultados, en cambio, fueron mixtos. Mientras Enka de Colombia ascendió dos puestos Coltejer no alcanzó a entrar en el ranking —después de que el año anterior había ocupado el puesto 20—. En términos generales, 1999 no fue un gran año para el sector exportador. Juzgando, sin embargo, por lo que ocurrió en enero —cuando las exportaciones del país se elevaron en casi un 40 por ciento—, el 2000 podría ser el año del despegue de las ventas de productos colombianos en el exterior.