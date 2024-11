Las globalizaciones post-Covid-19

Se oyen cantos de triunfo de quienes consideran que el Covid-19 es la evidencia de que la globalización es letal. Olvidan tres cosas: que nadie controla la conectividad de los sistemas complejos, que esta no solo proviene de las operaciones o lógica del mercado, y que la transformación social y ecológica del planeta lleva milenios y es irreversible simplemente desde el punto de la termodinámica, la demografía humana y sus mecanismos adaptativos.

El disturbio global que representa el Covid-19, curiosamente, no proviene de los fenómenos asociados con el cambio climático, sino con el despliegue continuo de la conectividad molecular y genética de los organismos del planeta, indudablemente modificada por las prácticas humanas que pusieron en contacto ARN que de otra manera tal vez no se hubiera encontrado, pero un resultado inevitable de la naturaleza biológica de la Tierra, que además continuará operando. Pero la demografía e historia culturales en la China son inexorables y la peste estaba predicha hace mucho, tal como muchos otros potenciales desastres a los que la humanidad debe prestar atención, incluido el choque con un asteroide, una o más erupciones volcánicas del tamaño del Tambora, las plagas de langosta que ya azotan el cuerno de África, o diversos fenómenos más o menos atribuibles a la torpeza ecológica humana, incentivada o no por la codicia. El peor de todos, obviamente, el caos climático. Los desastres, inducidos o espontáneos, son desastres a menos que haya una estrategia preventiva o de mitigación, el problema político es el tratamiento y la distribución del riesgo y de los efectos de la catástrofe, esos sí capaces de poner contra las cuerdas el modelo más crudo de la economía de mercado, ya que es imposible pensarlo como agente de regulación legítimo: es la justicia ambiental la que convoca al tratamiento material e institucional de las respuestas o compensaciones a que dé lugar la inequidad en estos aspectos.

Contra los efectos letales de la invasión de la Covid-19, la conectividad digital y el uso abierto y democrático de la tecnología, especialmente para evitar la consolidación de un sistema central de control de la población que tal vez funcione en China pero que no todos queremos ver implantado en todo el mundo. Por supuesto, tampoco queremos seguir siendo gobernados con la torpeza acientífica de otros líderes: en medio, quedan “los tibios”, quienes creemos de verdad en los pluriversos y para quienes la aparente falta de control y autoridad central representa el espacio de ambigüedad para la innovación social y ecológica, tal vez más lenta, pero distinta a la total fractura de la sociedad en grupos autárquicos descentralizados en permanente conflicto. Hay mucho espacio entre esos dos paradigmas y gracias a el Covid-19 podemos evaluar alternativas de sostenibilidad que ya venían en camino y que seguro se implantarán más rápidamente. Dentro de ellas tenemos al menos seis cosas.

1. La importancia adaptativa de las redes sociales y la conectividad digital del planeta. Debe profundizarse la interacción entre el Estado, la sociedad civil y las empresas de telecomunicaciones, así como los proyectos de innovación tecnológica y desarrollo de su potencial pacífico y democrático. La toma masiva de datos, su transmisión, almacenaje efectivos y gestión con calidad son el único camino para afrontar las crisis con presteza y ciencia.