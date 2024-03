Las impensables trampas que hacen algunas empresas para pagar menos impuestos; Dian revela los atajos que toman y que tiene identificados

Por ello, a diferencia de las personas naturales, en las normas cuentan con posibilidades de restar los gastos en los que incurren para producir bienes y servicios. Solo que esa gabela termina convirtiéndose en un incentivo para tomar atajos y bajarse los impuestos con triquiñuelas, restando así el aporte que deben realizar los dueños y, peor aún, promoviendo inequidad. “ Al inflar los gastos de la sociedad, esta paga poquito y la persona natural, que es la dueña, no aporta nada porque no necesita ingresos. Vive de la empresa” , sostiene Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian.

Están en la mira

Algunas tretas

Lo impensable

La Dian también ha encontrado casos en los que aparentan fusiones y escisiones de empresas para repartir utilidades, demostrar pérdidas o trasladar la titularidad de activos pretendiendo neutralidad: c omo si gastaran todo lo que les entró y no aparece ningún patrimonio.

No faltan las compañías que implementan pagos en especie y en efectivo en búsqueda de no tener trazabilidad de los ingresos y, por lo tanto, no declararlos, señaló la fuente de la Dian. De ahí la insistencia con herramientas como la factura electrónica para que todo quede a la vista. Pero, en general, la ley se hace y detrás viene la trampa. Por ejemplo, la existencia de sociedades anónimas cerradas, lo que en Estados Unidos se conoce como closely held corporations, constituyen la clave para enfrentar el problema de la elusión de personas naturales que reducen impuestos a costillas de las empresas, dijo Ortega.