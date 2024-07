crecen en las épocas de expansión económica y sus ventas se resienten en los años de recesión. Esto, sin embargo, fue tan sólo parcialmente cierto en el caso de las 10 primeras empresas colombianas en ventas el año pasado. Mientras el Producto Interno Bruto —PIB— presentó una caída del orden del 4 por ciento, las ventas o ingresos operacionales de las ‘top 10’ registraron, en promedio, un alza del 14 por ciento.



Eso no significa que las 10 hayan pasado el año sin ninguna dificultad. En realidad casi todo el incremento en las ventas de las empresas que encabezan el listado de las 100 de SEMANA se debe a Ecopetrol, Mobil y Esso. Gracias al aumento en el precio del petróleo de 10 a 20 dólares por barril durante 1999 —y a que el año pasado se batieron todos los récords en materia de producción—, las ventas de las tres empresas mencionadas se incrementaron de manera espectacular. Para el resto de las ‘top 10’ el año pasado fue mediocre, por no decir que malo. La que más sufrió fue Bancolombia, que no sólo bajó del sexto al décimo puesto del listado sino que tuvo pérdidas muy cuantiosas.



En términos generales, el sector financiero fue uno de los más golpeados por la crisis. La Financiera Eléctrica Nacional logró colarse entre las 10 primeras pero sus utilidades bajaron en 64.000 millones de pesos con respecto a 1998. Y Davivienda, que logró entrar en este privilegiado ranking en 1998, perdió su puesto en 1999.







Las cifras



Una de las demostraciones más claras de los problemas que vivió la economía colombiana en 1999 está en el número de empleados que salieron de las ‘top 10’. En 1998 las 10 compañías clasificadas tenían alrededor de 55.000 empleados y el año pasado terminaron con 51.000, lo que demuestra que los recortes de personal se dieron en todos los sectores economicos.



Otro indicador de la crisis fueron las utilidades. El margen neto promedio de las 10 compañías más grandes del país fue de apenas 6 por ciento en términos nominales y sólo tres de las 10 lograron crecimientos reales. Con excepción de Ecopetrol, la Esso y Bavaria, que tuvieron rendimientos significativos sobre su patrimonio, el resto —al igual que la mayoría de las empresas colombianas— perdieron el año en esa materia.



Pero a pesar de las dificultades —y más allá de que se les haya aparecido la Virgen, como pasó con las compañías petroleras— las empresas del ‘top 10’ lograron sobrevivir a la crisis económica más profunda en la historia de Colombia. Y aunque consideran, con moderado optimismo, que lo peor de la crisis ya pasó, están preparadas para enfrentar los retos del año 2000.