M.S. : Desde que entraron a funcionar las medidas de aumentar las garantías del Gobierno a los créditos, hacia el 17 de abril, el sector financiero ha colocado un punto del PIB en puro financiamiento. Eso es algo más de 10 billones de pesos. Eso significa que a medida en que hay condiciones se están dando las cosas. Las garantías son claves porque ese es dinero del público. Cada vez que oigo propuestas de nacionalizar bancos o de no pagar las obligaciones financieras, me quedo aterrado. La plata de los bancos es del público, de los colombianos, y eso hay que manejarlo con cuidado. Si los bancos se van a una crisis de insolvencia, el país se va con ellos, porque ahí está la plata de todos. Por eso es importante tener mucho cuidado con hacer populismo bancario.

SEMANA: ¿Serán suficientes garantías del 90 por ciento para que los bancos presten?

M.S.: Si esta crisis se alarga, ni siquiera el 100 por ciento de garantías será suficiente. Ningún Gobierno del mundo tiene suficiente plata para subsidiar toda la economía por tres meses. He oído comentarios de que no se preocupen, que los empleos y la economía se recuperan después. Eso no es así: la economía y los empleos no se recuperan después. De la crisis del 99 nos costó diez años recuperarnos.

SEMANA: El senador Petro dice que el Gobierno debe hacer lo que sea para solucionar los temas económicos en tres meses.

M.S.: Una persona que claramente no entiende cómo funciona la economía afirma eso. Decir que el Gobierno tiene que hacer lo que sea no es viable. No existe ningún Gobierno del mundo que sea capaz de financiar la economía por tres meses. El PIB colombiano es alrededor de 100 billones mensuales, ¿quién puede financiar eso? Hacer lo que sea es dejar a la gente trabajar. Las medidas de aislamiento han sido muy buenas y permitieron ajustar el sistema de salud, han aplazado los contagios. Pero el aislamiento no evita el contagio, sino que lo aplaza. No podemos durar encerrados tres o cuatro meses porque la gente se muere de hambre.

SEMANA: El expresidente Pastrana dice que en 1999 el país salvó a los bancos y que es hora de que devuelva el favor.

M.S.: Esas ideas de que en el 99 los salvamos o de que no se paguen todas las obligaciones son peligrosas: salen de algunos personajes y se empiezan a esparcir entre la población. Insisto, los bancos prestan plata que han depositado allí los ahorradores, eso hay que manejarlo con cuidado. Hasta ahora ha funcionado bien, no lo dañemos.

SEMANA: ¿Entonces qué hacer con los sectores más débiles, como bares y discotecas?

M.S.: Para algunos sectores no queda otro remedio que el Gobierno les dé subsidios para financiar la nómina por uno o dos meses, pues son negocios que sabemos que no van a poder funcionar en largo tiempo. Sería algún tipo de crédito a las empresas, ya que el Gobierno no les puede girar directamente. Esa es la solución que están asumiendo la mayoría de países. Incluso la Reserva Federal está poniendo plata suya para las empresas; todo el mundo está desesperado buscando qué hacer.