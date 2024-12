Optimismo moderado en lo económico para 2020

SEMANA. ¿Cómo cierra la economía en 2019?

Sergio Restrepo. La economía cierra con una dinámica positiva el 2019, en el tercer trimestre el crecimiento del PIB fue del 3,3 por ciento anual según cifras del Dane. Significa en lo corrido del año un crecimiento del 3,1 por ciento. Impulsado por la demanda interna, más que por la externa, pues el consumo (bienes durables y semidurables) de los hogares que creció 4,9 por ciento y la inversión total (obras civiles y maquinaria y equipo) se aceleró respecto al segundo trimestre de 2018.

SEMANA. ¿Qué tanto impactará la protesta social el desempeño de la economía en este ano?

S.R. Bueno, realmente las pérdidas han sido importantes en especial para el comercio y el transporte público, pero hay que sumarle los daños por los actos de vandalismo, esto en ciudades como Bogotá. Pero en ciudades como Medellín el comercio no se ha visto afectado, marginalmente el transporte y el vandalismo ha estado ausente. El efecto del paro es muy difícil de calcular con exactitud, no obstante cálculos preliminares de los mismos gremios afectados tasan en unos 400 millones de dólares la pérdidas por las jornadas de protestas principalmente en Bogotá, si esto tiene un efecto apreciable se verá con más claridad en el cuarto trimestre. No obstante, esta es una cifra que no alcanza a afectar dramáticamente la dinámica económica de todo un país. El efecto, aún imprevisible, podría venir de los acuerdos a los que llegue el Gobierno con los representantes de la mesa nacional de dialogo.