Según el dirigente, al hablar de apertura segura se refiere también a que se les debe garantizar a los empresarios de los restaurantes que no se va a dar marcha atrás a la reactivación. “ No queremos aperturas para que nos vuelvan a cerrar en unos meses : es el peor golpe que se le podría dar al sector”, comentó.

“Lo que nos pasa es que acumulamos deuda de arriendos, deudas de créditos y servicios públicos. El desespero para nosotros es de marca mayor y ya empezaron a colapsar marcas significativas de restaurantes . Hay que hacer una apertura lenta, hay que hacer reapertura segura, pero no solo cuidar la salud, que es ya obligatorio”, explicó.

En el mismo sentido se pronunció Henrique Gómez, presidente de Acodrés, agremiación de los restaurantes en Colombia. Según el dirigente, el impacto para la mayor parte de sus asociados ya no tiene reversa.

Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco-Bogotá, y Henrique Gómez, presidente de Acodrés, piden que no se vuelva a una cuarentena general en la capital del país.

Así también lo ve Gómez, de Acodrés. “Pónganse en la situación de cualquier empresario: no hay créditos, abrir un punto de venta es costoso porque no solo es cumplir los protocolos, sino que hay que vincular de nuevo personal, poner al día los servicios públicos, comprar insumos. Al empresario le toca sacar de sus ahorros para abrir y que les cierren a los 20 días eso no tiene sentido”, ratificó al pedir una reactivación inteligente de la economía para impulsar la actividad productiva, pero impidiendo una mayor tragedia de salud.

“El aislamiento es eficiente hasta determinado momento. Con el aislamiento se disminuyó bastante el contagio y se le quitó velocidad. Viene una etapa en la que la ciudadanía tiene que cumplir un papel. Nuestro sector, el de restaurantes, no puede hacer teletrabajo. Si somos responsables en la apertura, tiene que funcionar. No se puede seguir maltratando la economía”, finalizó.

Ambos representantes gremiales dijeron respaldar al gobierno del presidente Duque, que ha tratado de reactivar paulatinamente sectores, y consideraron que ese es el camino que hay que seguir.