¿Racionamiento de energía programado en la región Caribe?

¿Por qué se llegó a esta situación? Dos hechos, casi contradictorios, la explican. Por una parte, la demanda de energía en el Caribe crece por encima del total nacional: mientras en el país se ha incrementado cerca de 9 por ciento acumulado desde 2015 para acá, en esa región llega a 19 por ciento. Su dinámica económica, un mayor consumo y el progreso que se evidencia en algunas zonas de la costa han impulsado estas cifras. Sin embargo, está la otra cara: la difícil situación de Electricaribe y la fragilidad de su sistema. Además, la empresa ya casi cumple tres años en intervención, que dio paso a su posterior liquidación por parte del Gobierno, luego del manejo de Gas Natural Fenosa.

Cuando simplemente la red no da, se desconectan sectores para reducir la presión sobre ella. Es una demanda de energía no atendida (DNA) que se adopta para que no se desestabilice el sistema y se corra el riesgo de un apagón.

Energías renovables, ¿una alternativa para el Caribe?

Según la regulación, hay tres escenarios para definir los racionamientos: por precios, es decir cuando los costos se disparan por un periodo determinado; por energía, al concluir que es imposible atender la demanda y se programan cortes anticipados, y por potencia, cuando hay energía suficiente, pero las redes no soportan. Aunque para muchos este último escenario es el que identifica la situación en la costa Caribe, para el Gobierno ninguno de ellos se cumple para definir los cortes.

Desde 2011 está diagnosticada la situación de Electricaribe. Aunque hay inversiones programadas, la situación es crítica. Este año por ejemplo en el Plan Cinco Caribe, por 4,8 billones de pesos, la empresa invertirá con recursos propios 100.000 millones y se tramitan dos documentos Conpes por 860.000 millones para mejorar la red.

El Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado para que Electricaribe presente el cronograma y la priorización de las inversiones para Cartagena y Bolívar, así como el plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio durante los Juegos Nacionales y la temporada turística que viene.