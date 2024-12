R.C. : En los últimos 20 años América Latina venía creciendo de forma extraordinaria en clase media. Dos décadas atrás la clase media no representaba el 25 por ciento de la población, ahora representa el 60 y la pobreza cayó de más del 50 por ciento a menos del 25, en el caso de Colombia. Es una gran revolución social de crecimiento y bienestar. No toda esta clase media está consolidada; hay una parte, cerca de la mitad, que es clase media vulnerable. En el momento en que sus ingresos desciendan o se acaben o estén suspendidos, hay riesgo de que parte de ella caiga otra vez por debajo de la línea de la pobreza. Calculamos que habrá una caída de la clase media consolidada hacia la vulnerable y de esta a la pobreza. Y se ubica de 10 por ciento a 15 por ciento en cada una de esas caídas. Eso se recuperará de manera rápida en el momento en que empiecen el trabajo y los ingresos normales. El efecto total no va a ser el mismo hasta que pasen por lo menos estos dos años de recuperación.

R.C.: Para salir de la situación actual y emprender el camino del crecimiento acelerado hace falta el concurso, si no de todos, sí de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales del país. Este es un tema de sensatez, de solidaridad nacional y de interés. Hace falta volver al camino del crecimiento, de la expansión de la clase media, de la reducción drástica de la pobreza. En diez años, si se hacen las cosas bien y no hay un choque como este, podríamos estar hablando de pobreza por debajo del 10 por ciento de la población , con una clase media robusta del 70 por ciento, una clase media vulnerable menor y un país encaminado hacia el desarrollo. Eso es posible, pero es imprescindible aumentar los acuerdos sociales y que todo el mundo empuje el carro hacia el mismo lado. Esto no significa tener que estar de acuerdo en todo. Pero sí hay algunas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y lograr alrededor de ellas los impulsos necesarios para la estabilización de la economía y el crecimiento . Y dejar de lado los incentivos de corto plazo de tomar ventajas políticas de situaciones como estas.

SEMANA: ¿Cómo alcanzar esas cifras cuando las finanzas de todos están golpeadas y apretadas?

R.C.: En los próximos dos años es muy difícil porque vamos a estar con una caída importante de ingresos por la reducción de la actividad económica. El problema de la economía colombiana y de buena parte de la región es que la mayoría de los agentes económicos no tributan. Hay mucha evasión y elusión fiscal, muchísima. Tanto que más de la mitad del país no tributa. En otros países la inmensa mayoría de la gente paga, unos más y otros menos. En Colombia el problema central es de evasión. En ese sentido, progresivamente se tiene que aumentar la calidad de la fiscalización tributaria. Lo que hace falta en Colombia, y en la mayor parte de América Latina, no es que la gente pague más. Al contrario: la gente que paga, paga mucho. El problema es que mucha gente no paga nada, o paga mucho menos de lo que debería. Entonces la carga sobre quienes sí tributan –empresas y personas– es muy grande. Aumentar esa carga sería un error gravísimo. Lo que hay que hacer es que todo el mundo ponga el hombro.

SEMANA: Hay varias reformas pendientes: justicia, pensional, laboral y tributaria. ¿Cuándo es un buen momento para hacerlas?

R.C.: El momento es ya. Lo que está pasando no impide que haya estos acuerdos. Esas que menciona son las grandes reformas que requiere el país y buena parte de América Latina, no es un problema exclusivo de Colombia. A través de un gran pacto político y social se tienen que abordar estos temas con el objetivo de crecer, de aumentar la equidad, de consolidar la clase media y destruir la pobreza. Este es un momento muy importante en el que, por la crisis que se está pasando desde el punto de vista social, hay todos los incentivos para tratar de unir al país alrededor de alguno de estos temas centrales. El nuestro es concentrar esfuerzos en aumentar la calidad y la cantidad de infraestructura, de logística y de bienes públicos. En segundo lugar, no necesariamente se tiene que hacer una reforma tributaria, sino cobrarle a quien se le tiene que cobrar. Las crisis son las grandes parteras de los pactos nacionales.

SEMANA: ¿Cómo avanzar en la formalización de personas y empresas?

R.C.: Una parte importante de quienes no tributan –empresas y personas– están en la economía informal, es decir, que no están registradas. Las empresas informales tienen el incentivo de no formalizarse porque no pagan impuestos, pero se quedan chiquitas, no tienen acceso al crédito, no terminan de saltar a la siguiente etapa y son empresas de subsistencia la mayoría de las veces. Hay una concepción equivocada de los empresarios informales y de quienes están en la economía informal, creyendo que están sacando una ventaja al no pagar impuestos, pero al final no tienen acceso al crédito, a canales formales y no prosperan. Quizá el mayor problema para ellos es ese: el acceso a financiamiento. En el libro abogamos por reducir el costo del dinero para que más personas y empresas tengan acceso a tasas de interés razonables.