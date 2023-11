Tras registrar una inesperada caída del PIB, empiezan a soplar los vientos de una posible recesión en Colombia

Sin embargo, en lo que todos coinciden es en la profunda crisis de la inversión, que viene en caída libre: “-8,9 por ciento en el primer trimestre, -24,6 en el segundo y -33,5 en el tercer trimestre. Si no hay más inversión y las exportaciones no crecen, será difícil tener un motor de crecimiento viable”, agrega Restrepo.

José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana y designado nuevo presidente de Anif, hizo un cálculo: si se hubiera mantenido una inversión plana, igual a la que tenía en 2019, y no hubiera crecido, el dato de crecimiento del tercer trimestre hubiera sido de 6,5 por ciento y no de -0,3 por ciento.

El exministro José Antonio Ocampo considera que el país está en un estancamiento, más que en una posible recesión. Por su parte, José Manuel Restrepo agrega: “No lo veía hasta este momento, pero me preocupa que los sectores claves para la reactivación de la economía –como construcción, industria y comercio– no están siendo atendidos”. Aunque Hommes no se atrevió a anticipar si llegaría una recesión, sí advirtió que no ve que se esté haciendo nada todavía para remediar la situación. “Sí va a depender mucho de lo que haga el Gobierno”, añade.