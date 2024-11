A esto se suma el plan de Uber de demandar a Colombia por violar el TLC con Estados Unidos. Fuentes cercanas al asunto, que prefirieron no revelar su identidad, sostienen que esa decisión no será fácil para la empresa, pues no tendría cómo demostrar la existencia de inversiones en el país basadas en el tratado. A lo que se agrega que Uber está prestando un servicio para el cual no está habilitado.

Lo que pase con la demanda en los tribunales marcará el nuevo capítulo de este lío que parece de nunca acabar.