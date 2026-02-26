CÁPSULA

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

La compañía designó a la ingeniera civil para encabezar sus operaciones y consolidar su presencia en distintas regiones del país.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 12:57 p. m.
Angélica María Arbeláez, Aqualia
Angélica María Arbeláez, Aqualia Foto: Suministrada / API

Aqualia anunció el nombramiento de Angélica María Arbeláez Mendoza como su nueva country manager en Colombia. Desde este cargo, liderará la estrategia de crecimiento, sostenibilidad e innovación de la compañía en el país.

Arbeláez es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de infraestructura, agua potable y saneamiento básico. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos orientados a la prestación de servicios públicos y al desarrollo de comunidades y territorios.

Inició su carrera profesional en el sector del agua en 2002, vinculada a firmas contratistas de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Entre 2017 y 2019 fue miembro principal de la Junta Directiva de Aguas de la Sabana de Bogotá ASB S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios que opera en la zona agroindustrial de Cota, Funza y Tenjo. En 2019 se integró al equipo directivo de esa compañía y en 2021 asumió la Gerencia General.

Tras la adquisición de parte de las acciones de esa empresa por parte de Aqualia, pasó a formar parte del equipo de jefes de Unidad de Gestión de la compañía en Colombia.

Arbeláez asume el liderazgo de las operaciones en un contexto en el que Aqualia desarrolla proyectos en departamentos como Atlántico, Magdalena, Córdoba, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Santander y Norte de Santander. En estas regiones, la empresa trabaja con autoridades y comunidades en la prestación de servicios relacionados con la gestión del recurso hídrico.

Con este nombramiento, la compañía consolida su estructura directiva en el país y da continuidad a su estrategia en el sector.

Empresas

