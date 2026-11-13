Así será la distribución de más de 17.000 dominós en tres regiones de Colombia

Old Parr anunció una colaboración con la artista colombiana Aria Vega para lanzar una edición limitada de dominó, cuyas unidades se distribuirán en establecimientos comerciales de Medellín, la Costa Caribe y Cali.

La iniciativa contempla más de 17.000 juegos. La actividad comenzó el 9 de noviembre de 2026 en supermercados de cadena, así como en establecimientos regionales de Medellín y la Costa Caribe. En Cali estará disponible a partir del 1 de diciembre.

La colaboración tiene como eje el dominó, un juego tradicional presente en reuniones sociales y encuentros familiares en distintas regiones del país. Según la compañía, la propuesta busca promover espacios de interacción entre amigos y reducir las distracciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos.

Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, participa en el lanzamiento. La cantante barranquillera cuenta con una nominación al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Nuevo Artista y ha obtenido un primer lugar en las listas de Billboard.

“En Old Parr creemos que los mejores momentos no dependen de grandes planes, sino de estar realmente presentes con las personas que nos rodean. Y si vamos a reunirnos alrededor de una mesa, queremos poner sobre ella lo mejor: un whisky excepcional que pasa suave y que acompaña esos encuentros entre amigos. Esta colaboración con Aria Vega nos permite llevar esa idea a algo tangible, convirtiendo una tradición tan colombiana como el dominó en una experiencia que llega directamente a los puntos de venta. Así, reunimos música, tradición y amistad para invitar a los colombianos a dejar las distracciones a un lado y disfrutar de cada encuentro al 100%”, señaló Adriana Acevedo, directora de marketing de Diageo Colombia.

La distribución se realizará en los puntos de venta participantes de las tres regiones, bajo la modalidad de entrega por la compra del producto de 750 mililitros.