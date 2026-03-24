Atlántico presenta en Italia su modelo para cerrar brechas de género y fortalecer la autonomía femenina

Liliana Borrero Donado, primera gestora social del Atlántico, participó en el 4º Congreso Internacional 50+1 en Stresa, Italia, donde presentó experiencias del departamento en materia de autonomía económica femenina. “Tejer no es solo una técnica; es un acto político para unir lo que estaba roto”, afirmó durante su intervención ante 500 líderes de 30 países.

En representación de Colombia, Borrero expuso estrategias que promueven el arte y la gastronomía como herramientas productivas. Señaló la “pobreza de tiempo” como una barrera para el desarrollo de las mujeres: mientras los hombres destinan tres horas al cuidado no remunerado, las mujeres dedican ocho. “Son 5 horas de diferencia en las que no podemos estudiar, emprender, liderar o simplemente descansar. Es un impuesto invisible que pagamos solo por haber nacido mujeres”, indicó.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el “Sello Artesanal”, que agrupa 900 unidades productivas con ventas superiores a un millón de dólares anuales y presencia en 19 países. Este programa ha permitido la participación en espacios como la feria Maison&Objet, en París.

Borrero también resaltó avances institucionales. El Atlántico fue el primer departamento de la región Caribe en crear una Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, tras la aprobación de una política pública en 2011. Actualmente, el 53 % del gabinete departamental está conformado por mujeres y los 22 municipios cuentan con enlaces de género.

Programas como “Yo Emprendo, Yo Facturo en la Ruta 23” buscan fortalecer la independencia económica. Además, la iniciativa AMA (Arte Manual Ancestral) pretende ampliar este modelo a la región Caribe.

“El tejido y la cocina no son solo tradiciones, son actos de resistencia”, señaló Borrero. “Delegadas: las mujeres de mi Departamento son fascinantes. Cuando una artesana me mira a los ojos, sonríe y me muestra su cuenta bancaria producto de su esfuerzo, yo veo justicia. Cuando una lideresa comunal se para en un estrado y defiende sus ideas, yo veo democracia”, concluyó.

El Congreso 50+1 se consolidó como un espacio de articulación entre América Latina y Europa para promover la paridad y la erradicación de la violencia de género.