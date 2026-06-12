Aumentan compras de productos mundialistas en el comercio electrónico en Colombia

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el comercio electrónico en Colombia registra aumento en la demanda de productos asociados al torneo, según datos de Tiendanube, plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica. El campeonato se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, marcando el regreso de la Selección Colombia a una Copa del Mundo por séptima vez.

En los últimos quince días, las órdenes con productos mundialistas crecieron un 180 % frente a los quince días anteriores. La facturación aumentó un 137 % y las unidades vendidas un 149 %.

El valor promedio por compra fue de $219.086, con tres productos por carrito. El 48,7 % de las transacciones se realizó con envío gratuito. Entre los artículos se encuentran camisetas, coleccionables, calendarios y artículos temáticos.

La camiseta de la Selección Colombia concentró la mayor demanda. Entre los más vendidos se encuentran camisetas de la Selección Colombia, ediciones por los 100 años de la Tricolor y el modelo “Mundial 2026”, camisetas mundialeras, calendarios, camisetas con nombre de jugador y balones de fútbol.

La categoría de indumentaria representó del 70 % de la facturación, seguida por papelería y artículos para el hogar. En medios de pago, la tarjeta de crédito fue la más utilizada, seguida por transferencias y billeteras digitales.

Camila Nasir, Gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube, afirmó: “El Mundial vuelve a confirmar algo que vemos una y otra vez: los grandes fenómenos culturales se traducen casi de inmediato en decisiones de compra, y el comercio electrónico es el canal que mejor capitaliza ese entusiasmo. El regreso de la Selección a una Copa del Mundo encendió la demanda incluso antes del primer partido, y cada vez más tiendas de todo el país se subieron a la ola con camisetas, coleccionables y productos temáticos”.

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, las cifras reflejan el impacto del evento en los hábitos de consumo en el país.