Bia Energy lanza versión avanzada de su plataforma de gestión energética para empresas

Bia Energy presentó una evolución de su plataforma de gestión energética, resultado de meses de trabajo con usuarios empresariales y un rediseño que incorporó 25 mejoras orientadas a transformar la energía en un activo estratégico. El anuncio se realizó durante el Keynote Bia 2025, evento que reunió a líderes del sector, empresas, fondos de inversión y actores del ecosistema tecnológico colombiano.

“La energía dejó de ser un componente operativo para convertirse en una ventaja competitiva. Con esta plataforma las empresas pueden tomar decisiones informadas en todo momento y lograr eficiencias que impactan directamente en su productividad”, afirmó Sebastián Ruales, cofundador y CEO de Bia Energy.

La nueva versión del “Energy Management System” (EMS) incorpora funcionalidades como analítica avanzada con gráficas y comparaciones por sede, centralización de pagos, inteligencia artificial que interpreta la información del usuario, motor de notificaciones con alertas contextualizadas y un wallet con créditos que ayudan a reducir las facturas de energía.

El sistema opera sobre Olibia, un sistema operativo desarrollado desde cero para integrar vertical y horizontalmente todos los servicios, procesando más de 160 millones de datos al mes provenientes de medidores inteligentes, variables del mercado y factores exógenos. La información procesada habilita decisiones estratégicas, con ahorros cercanos al 15 % en consumo eléctrico anual y reducción de emisiones por desperdicio energético.

“La industria energética tradicionalmente ha tenido cuatro actores: generación, transmisión, distribución y comercialización. Pero para nosotros existe un quinto jugador: el usuario. Y durante más de cien años fue el gran olvidado”, puntualizó Ruales.

Durante el evento, Bia destacó también mejoras operativas, como su agente de atención EVA, que gestiona más del 40 % de las solicitudes, con un nivel de satisfacción del 96 %, y la importancia de sus electricistas en la eficiencia del trabajo en campo.